Britští poslanci schválili návrh zákona proti brexitu bez dohody. Johnson chce předčasné volby | E15.cz

"Země musí rozhodnout, jestli to bude vůdce opozice nebo já, kdo to pojede vyřešit do Bruselu," prohlásil Johnson. "Jestliže budu premiérem, budu se snažit dosáhnout dohody. A věřte mi, že vím, že to dokážu," dodal s tím, že právě z tohoto důvodu "se musí v úterý 15. října konat volby".

Schválený zákon podle Johnsona fakticky znamená "ukončení vyjednávání" s Evropskou unií a jeho cílem je zvrátit výsledek referenda z roku 2016, ve kterém se Britové poměrem 52 ku 48 procentům hlasů vyslovili pro odchod z nynější osmadvacítky. Referendum z roku 2016 premiér označil za "největší demokratické hlasování v naší historii".

"Je to tedy návrh zákona, který v historii této budovy nemá obdoby. Jeho úmyslem je totiž donutit premiéra, aby s předem napsaným dopisem kapituloval v mezinárodních vyjednáváních," uvedl britský premiér. "To odmítám," dodal s tím, že sněmovna mu tak nedává jinou možnost, než "abych nechal veřejnost rozhodnout, koho chtějí za premiéra". Na adresu poslanců uvedl, že je "velmi smutné, jak hlasovali" a že jde o "zpronevěření se jich povinnostem".

"Premiér tvrdí, že má strategii. Nedokáže nám ale říci, jakou. Větším problémem ale je, že to nedokáže říct ani Evropské unii," řekl v reakci na Johnsonova slova lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Premiérovu brexitovou strategii označil za "císařovy nové šaty" podle jedné z Andersenových pohádek. "Říká, že chce znovu vyjednat brexit, kde jsou ale nějaké plány či návrhy?" ptal se ve sněmovně Corbyn.

Snaha o vypsání předčasných voleb je podle Corbyna "cynický krok cynického premiéra" a "falešná hra", která není hodna Johnsonova úřadu. Labouristé jsou podle něj připraveni utkat se s konzervativci ve volbách, nicméně až v okamžiku, kdy bude návrh zákona schválený Dolní sněmovnou definitivně přijat a formálně potvrzen královnou. "Těšíme se na volby, protože se chceme zbavit této vlády," doplnil Corbyn.