Demokraté tlačí Bidena k velkorysému odpuštění studentských dluhů | E15.cz

Dluhová zátěž ze studií roste v USA v 21. století obrovských tempem. Zatímco v roce 2003 dlužili Američané podle stránky educationdata.org 330 miliard dolarů, o deset let později byla prolomena hranice bilionu. Polovina studentů, kteří si půjčku vzali, mají pocit, že to nestálo za to. Podle webu si 53 procent zadlužených mileniálů nemohlo koupit dům, jelikož jim byla zamítnuta hypotéka nebo si ji nemohli dovolit splácet. Ze zmíněného průzkumu společnosti Harris vyplývá, že tři čtvrtiny zadlužených splácejí dluh za své vlastní vzdělání, zbytek za školné partnera, dětí či vnoučat.