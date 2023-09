Kim se sešel s Putinem. Slíbil mu neomezenou podporu | e15.cz

„Rusko se vydalo do svaté války na ochranu své suverenity a bezpečnosti ... proti hegemonním silám,“ řekl Kim Putinovi. „Vždy budeme stát za rozhodnutími prezidenta Putina a ruského vedení ... a společně bojovat proti imperialismu,“ uvedl severokorejský vůdce prostřednictvím překladatele, píše agentura Reuters

Kim Čong-un podle agentury TASS přijel vlakem do areálu kosmodromu, kde ho s červeným kobercem přivítali zástupci ruské vlády. Oba státníci krátce jednali před zástupci tisku - podle TASS trvala veřejná část debaty devět minut. Zatímco Kim hovořil o boji proti Západu, Putin se zmínil o nutnosti projednat ekonomickou kooperaci obou států. Západní média a Kyjev dříve uvedly, že ruský prezidenta hodlá severokorejského lídra žádat o zbraně, které by podpořily ruskou invazi na Ukrajinu.

Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov se nechtěl vyjádřit k tomu, zda Putin s Kimem budou jednat o dodávkách zbraní. Uvedl nicméně, že obě země spolupracují v „citlivých“ oblastech a že detaily této spolupráce by se neměly zveřejňovat.

Americký deník The New York Times začátkem září informoval, že Kim se chystá do Ruska na jednání s Putinem o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Také bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby již dříve uvedl, že americké zpravodajské služby mají informace o jednáních mezi Ruskem a KLDR o dodávkách zbraní.

Zatímco Putin přiletěl na kosmodrom Vostočnyj letadlem, Kim přicestoval ze své vlasti obrněným vlakem. Jde o jeho první zahraniční cestu od začátku pandemie covidu-19, během níž KLDR zcela uzavřela své hranice. Předtím se v roce 2019 sešel s Putinem v ruském Vladivostoku.

Jednat dnes bude severokorejská a ruská delegace, přičemž z Moskvy podle agentury TASS přijeli vyjednávat šéf ruské diplomacie Lavrov, ruský ministr obrany Sergej Šojgu či místopředseda ruské vlády Marat Chusnullin. Možné je i jednání Kima a Putina mezi čtyřma očima, uvádí TASS.