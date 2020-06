KLDR v hospodářské krizi. Kim Čong-un požaduje peníze od elity země | E15.cz

Čelit ekonomickým hrozbám, které vyplynuly z krize způsobené pandemií nového typu koronaviru, se rozhodl severokorejský diktátor Kim Čong-un po svém. KLDR přichystá nové emise dluhopisů a bude požadovat, aby bohatí Severokorejci skrze investice do nich pokryli až 60 procent rozpočtu země. Jde o první takový krok vlády od roku 2003. Uvedl to web Financial Times.