Kim Čong-un: Zemřel po nepovedené operaci? Převezme vládu sestra? | E15.cz

Ta se vlastně jeví jako zcela logická volba. Po boku svého bratra byla přítomna již na několika důležitých politických akcích, včetně setkání Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem či čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Severní Koreu zastupovala jako státník na zimních olympijských hrách v Soulu v roce 2018. Byla také první ženou vládnoucí rodiny KLDR, která osobně navšívila Soul a předala osobní vzkaz od Kim Čong-una jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi s pozvánkou do KLDR.

Podle politologů a expertů na Severní Koreu je největším potencionálem Kim Jo-čong fakt, že by se stala první vládnoucí ženou ve společnosti přísně ovládané muži. Mnoho z nich je však i skeptických a uvádějí, že ačkoliv je krevní linie důležitější než pohlaví, mohla by být Kim Jo-čong omezena ve svých pravomocích nejvíce ze všech dosavadních vůdců KLDR.

„Nepůjde jen o vysoce postavené státní příslučníky kteří se možné budoucí vládkyni postaví, ale také obyčejný lid,“ tvrdí Yoo Ho-yeol, který vyučuje severokorejská studia na Korejské univerzitě a dříve radil jihokorejskému ministerstvu sjednocení a obrany.

Politoložka společnosti Rand Corp. Soo Kim však oponuje faktem, že Kim Jo-čong by mohla být na roli diktátorky připravena daleko lépe než její bratr v roce 2011. „Strávila mnoho času v rámci nejvyššího státního aparátu a mohla by stejně jako její bratr překvapit každého, kdo by mohl pochybovat o jejích schopnostech,“ uvedla analytička. Ta připomněla praktiky Kim Čong-una, kterými si získal v průběhu let respekt a autoritu. Šlo například o popravu svého strýce Čang Song-tcheka. „Nemyslím si, že by si měla dělat starosti, zda jí lid případně přijme. Osud KLRD stojí a padá u rodiny Kimů,“ doplnila Soo Kim.

Kim Jo-čong hraje do karet i fakt, že další potencionální nástupci jejího bratra nemají ani zdaleka takovou šanci dostat se na vrchol tak jako ona. Bratr Kim Čong-una Kim Čong-čchol nemá politické ambice a jeho synovec Kim Han-sol již dříve režim odsoudil a žije mimo Severní Koreu. Jeden kandidát však určitou šanci má. Je jím Kim Pyong-il.

Toho jako možného nástupce uvedl bývalý velvyslanec KLDR v Londýně Thae Yong-ho. Jde totiž o posledního žijícího potomka původního zakladatele celého režimu v Severní Koreji Kim Ir-sena, který se podle informací v roce 2019 vratil zpět do země po čtyřiceti letech v zahraničí, kde sloužil jako diplomat. „Kim Jo-čong je v očích vysokých politiků KLDR pouze jakýmsi nováčkem. Tak jako jím byl na začátku své kariéry i Kim Čong-un,“ dodal Thae Yong-ho.

I přes to, že se množí spekulace a debaty o tom, kdo by měl nebo mohl Kim Čong-una nahradit, stále je nejasná situace kolem vůdce. O víkendu japonská média uvedla, že je Kim Čong-un ve vegetativním stavu, jihokorejské zdroje později informovaly agentury, že je živ a zdráv. jiné zdroje zase uvádí, že se ukrývá ve svém luxusním resortu ve Wonsanu a zotavuje se po náročné operaci srdce.