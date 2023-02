Erdoğan může už podruhé vyhrát volby díky zemětřesení | e15.cz

Turci mají zamířit k volebním urnám 14. května a Erdoğan, jenž stojí v čele země už dvacet let, bude mít tentokrát velké obtíže svůj úřad obhájit. Jeho popularitu srážejí především ekonomické problémy země, ve které míra inflace přesahuje osmdesát procent. Turecká lira loni oslabila vůči dolaru o třicet procent. Předvolební průzkumy naznačují, že opozice letos dostane možná jedinečnou šanci dlouholetého lídra sesadit.

„Otázkou však je, zda se květnové volby vůbec uskuteční,“ podotýká reportérka webu Al-Monitor Amberin Zamanová specializovaná na Blízký východ. Záležet podle ní bude na dvou faktorech. „Tím prvním je, zda to bude fyzicky možné, a druhým, zda Erdoğan usoudí, že je v jeho zájmu hlasování odložit,“ míní reportérka. Prezident může termín snadno posunout, neboť od úterý v části země kvůli tragédii platí nouzový stav.

Následky zemětřesení ve městě GaziantepAutor: Reuters

Shodou okolností právě zemětřesení před více než dvěma dekádami pomohlo Erdoğanovi k moci. Vinou přírodní katastrofy v srpnu 1999 poblíž Istanbulu zahynulo přes osmnáct tisíc lidí. Tehdejší premiér Bülent Ecevit řešil situaci příliš pomalu a neobratně, což v kombinaci s korupčním skandálem a hospodářskou krizí přispělo k jeho fatální volební porážce v roce 2002 a k pozdějšímu nástupu Erdoğana na jeho místo.

„Současný turecký prezident tak potřebuje být vidět jako krizový manažer. Nemůže si dovolit další přešlap jako v létě roku 2021, kdy Erdoğanův kabinet selhal při řešení nejhorších požárů v turecké historii,“ píše server Gzero Media. Prozatím se nicméně zdá, že nynější tragédie hraje prezidentovi do karet. Erdoğan vyslal do postižených regionů několik ministrů. Povolal tisíce vojáků a záchranářů, aby pomohli lidem s evakuací, a požádal o pomoc státy Evropské unie a NATO.

„Vládní stranu by to mělo před volbami posílit, naopak opozice má poměrně svázané ruce. To nejlepší, co může udělat, je mobilizovat další pomoc a podpořit vládu v jejím úsilí, jinak ji může prezident obvinit z politizování katastrofy,“ myslí si analytik poradenské společnosti Eurasia Group Emre Peker.

Zemětřesení v Turecku si vyžádalo tisíce mrtvých a desítky tisíc zraněných:

Video se připravuje ... Zemětřesení v Turecku

Zároveň očekává, že Erdoğan v příštích dnech poskytne zasaženým provinciím rozsáhlou finanční pomoc a ubere plyn v mezinárodních třenicích. Je například nepravděpodobné, že bude pronášet nové ostré výroky na adresu Švédska, kterému Ankara blokuje vstup do NATO, či Řecka, s nímž vedou Turci dlouhodobé územní spory ve východním Středomoří.

Dvojice zemětřesení o síle 7,8, respektive 5,6 stupně zasáhla v pondělí oblasti kolem turecko-syrské hranice. Katastrofa si vyžádala přes pět tisíc obětí a miliony obyvatel přišly o střechu nad hlavou či dodávky elektřiny. K záchranářům z celého světa, kteří se urychleně přesouvají do Turecka, se přidal také český hasičský tým.