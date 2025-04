Jak bude vypadat pohřeb?

Tělo papeže Františka bude podle Vatikánu uloženo do rakve v pondělních osm hodin večer. Oficiálně ho za mrtvého prohlásí kardinál komoří Kevin Farrell, jak vyžadují pravidla pro papežské pohřby Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, která František sám reformoval. Podle současných informací by mohla být rakev převezena do baziliky svatého Petra ve středu ráno, aby tam byla vystavena k veřejné úctě věřících.

Datum pohřbu zatím nebylo stanoveno, konat by se měl do devíti dnů od úmrtí a podle zvyklostí se očekává, že vystavení rakve potrvá alespoň tři dny. O dalším postupu rozhodne shromáždění kardinálů, které zasedne v úterý.

VIDEO:Nedělní Urbi et Orbi z Vatikánu

Zpráva o smrti papeže Františka hluboce zasáhla mnohé věřící, kteří se začali spontánně scházet na náměstí svatého Petra. Řada z nich neskrývala překvapení ani zármutek – papež byl totiž ještě včera na veřejnosti. Na místě začali zřízenci odklízet květiny, které lidé přinášeli. Vzhledem k očekávanému přílivu poutníků i světových státníků zpřísnily římské úřady bezpečnostní opatření. Prefekt hlavního města Lamberto Giannini uvedl, že do oblasti již proudí velké množství lidí. Kvůli přípravám pohřbu zasedne v úterý dopoledne také italská vláda.

Po mši svaté na Velikonoční neděli pronesl papež František z balkonu své velikonoční poselství a požehnání Urbi et Orbi „Městu a světu“. | ČTK

Jak vypadá volba nového papeže?

Volba nového papeže začíná nejdříve 15 a nejpozději 20 dní po úmrtí nebo rezignaci předchozího. Všichni kardinálové mladší 80 let (aktuálně 135) se uzamknou v konkláve v Sixtinské kapli, kde probíhá tajná volba. V minulosti existovaly i jiné způsoby volby, jako aklamace či delegace, ty však byly v roce 1996 zrušeny. Volba se koná pod přísnou mlčenlivostí, jejíž porušení je trestáno exkomunikací.

Nový papež je tradičně zvolen z řad kardinálů, i když teoreticky může být vybrán jakýkoli pokřtěný muž. Aby byl zvolen, musí získat dvoutřetinovou většinu hlasů; po neúspěšných třech sériích hlasování se podle pravidel z roku 2007 hlasuje jen mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty, ale i v tomto případě zůstává nutnost dvoutřetinové většiny. Po zvolení je novému papeži položena otázka, zda úřad přijímá, a poté si volí jméno. Následuje tradiční oznámení „Habemus papam“ z balkonu baziliky sv. Petra a první požehnání Urbi et Orbi. Úspěšná volba je zároveň signalizována bílým kouřem z komína Sixtinské kaple a zvoněním zvonů.

Historie papežských voleb sahá až do 13. století, kdy se konalo první konkláve. Zatímco nejdelší volba trvala téměř tři roky (1271), od 20. století nepřesáhla žádná déle než čtyři dny. Papež František byl zvolen po dvou dnech a pěti kolech hlasování. Jeho předchůdce Benedikt XVI. byl prvním papežem po více než 600 letech, který dobrovolně rezignoval. V roce 2020 se stal nejdéle žijícím pontifikem, když překonal papeže Lva XIII., a zemřel 31. prosince 2022 ve věku 95 let.

Papež František v roce 2017. | ČTK

Kdo jsou možní kandidáti?

Jean-Marc Aveline (66)

Arcibiskup marseillský je známý svou lidovou povahou a ideologickou blízkostí k zesnulému papeži Františkovi, zejména v otázkách imigrace a vztahů s muslimským světem. Má také doktorát z teologie a filozofie. Narodil se 26. prosince 1958 se v Alžírsku, ale vyrostl v Marseille. Pod vedením papeže Františka udělal velký kariérní pokrok, v roce 2013 se stal biskupem, v roce 2019 arcibiskupem a o tři roky později kardinálem.

Jeho postavení zesílilo v září 2023, kdy zorganizoval mezinárodní církevní konferenci o otázkách Středomoří, na níž byl papež František hlavním hostem. Pokud by získal papežský úřad, stal by se podle agentury Reuters prvním francouzským papežem od 14. století a byl by také nejmladším papežem od dob Jana Pavla II.

Kardinál Jean-Marc Aveline, arcibiskup z Marseille, nově zvolený předseda plenárního shromáždění francouzských biskupů, se účastní tiskové konference v Lurdech na jihozápadě Francie 3. dubna 2025. | Profimedia