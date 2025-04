Papež František zemřel. Kdo byl věčně usměvavý Argentinec, který v církvi prolomil mnohá tabu

Ve věku 88 let zemřel papež František. Papež trpěl v poslední době vážnými nemocemi. V neděli ještě krátce pozdravil věřící při kázání Urbi et orbi (Městu a světu). Osmaosmdesátiletý papež byl už v polovině února hospitalizován například kvůli zánětu průdušek, načež se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Rodák z Buenos Aires, který i přes svůj vážný stav před smrtí pokračoval v práci, do dějin vejde jako bořitel tabu. Za 12 let v čele Vatikánu umožnil ženám stanout v čele důležitých orgánů, jako první hlava katolické církve podpořil stejnopohlavní páry a zrušil papežské tajemství při vyšetřování případů sexuálního zneužívání kněžími. Pravidelně se také vyjadřoval k aktuálním otázkám a nebál se dát jasně najevo svůj kritický postoj vůči ruské invazi na Ukrajinu či k humanitární situaci v Pásmu Gazy.