Konec obchodní války mezi Čínou a USA se blíží | E15.cz

Čínský vicepremiér Liou Che tento týden odcestuje do Washingtonu a podepíše tam první fázi obchodní dohody mezi USA a Čínou. Informoval o tom list South China Morning Post s odvoláním na informovaný zdroj.

„Washington poslal pozvánku a Peking ji přijal,“ napsal deník. Čínská delegace by podle něj měla do Spojených států odcestovat v sobotu a zůstat tam do poloviny příštího týdne. Peking ani Washington zatím nezveřejnily příliš konkrétních informací o obsahu dokumentu, který podle agentury Reuters čítá 86 stran.

Obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro v rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že dohoda bude podepsána patrně příští týden. Čeká se podle něj jen na překlad dokumentu.

Plán dosáhnout dílčí dohody oznámil nejprve americký prezident Donald Trump v říjnu. Zástupci obou stran pak několik týdnů dokument dotahovali do konečné podoby. Uzavření první fáze obchodní dohody oznámili 13. prosince. Podle serveru Business Insider se další jednání mezi Washingtonem a Pekingem odehraje nejméně ve dvou fázích.

Spojené státy a Čína spolu od loňska vedou obchodní válku, ve které na sebe vzájemně uvalují cla.