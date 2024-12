Donald Trump, který se v lednu vrátí do Bílého domu, se opět stal osobností roku časopisu Time. Titul poprvé získal po svém prvním volebním vítězství v roce 2016. Trump v rozhovoru s časopisem Time kritizoval ukrajinské nasazení amerických raket k úderům v ruském vnitrozemí a avizoval možnou změnu této politiky. Hovořil také o tom, jak hodlá zakročit proti nelegální migraci, a naznačil, že by mohl změnit přístup k očkování dětí.

Osobností roku časopisu Time se stal zvolený americký prezident Donald Trump. Magazín o tom informoval na svých internetových stránkách. „Pokud to, co přijde, bude takové, jak (Trump) slibuje, pak přetvoří Spojené státy a svět,“ uvádí Time na svých internetových stránkách o své letošní volbě. „Zřejmě žádný jiný člověk (v posledních letech) nehrál větší roli ve změně směřování politiky a dějin než Trump,“ napsal také americký časopis.

Jeho redakce osobnost, která v daném roce nejvíce ovlivnila světové dění, vybírá skoro sto let. Jde o člověka, „který za posledních 12 měsíců nejvíce utvářel titulky, a to v dobrém i ve zlém“.

Time podotkl, že v některých letech bývá rozhodování o osobnosti roku těžké. Letos tomu tak nebylo, protože krátce před nástupem tohoto republikánského politika do Bílého domu „žijí všichni - od jeho fanatických příznivců po jeho nejtvrdších kritiky - v éře Donalda Trumpa“.

Časopis Time dnes zveřejnil plný přepis rozhovoru s tím, že přečíst jej celý čtenáři potrvá průměrně 59 minut.

Blíží se konec využívání amerických raket k ukrajinským úderům v Rusku?

„Je šílené, co se děje. Je to šílené. Velmi silně nesouhlasím s tím, aby se rakety posílaly stovky kilometrů do Ruska. Proč to děláme? Jen eskalujeme tuto válku a zhoršujeme ji. To by nemělo být dovoleno,“ řekl Trump v rozhovoru. Podle agentury Reuters slova o válce na Ukrajině naznačují, že Trump se chystá změnit dosavadní americkou politiku vůči Kyjevu.

Trump v rozhovoru také uvedl, že jej čeká velká debata o očkování dětí s Robertem F. Kennedym mladším, kterého si vybral za ministra zdravotnictví a který je kritický k některým očkovacím programům. „Čeká nás velká diskuse. Míra autismu je na úrovni, které nikdo nikdy nevěřil. Když se podíváte na věci, které se dějí, něco je způsobuje,“ řekl Trump časopisu Time. Dodal, že Kennedy nesouhlasí s některým očkováním a že se o tom budou bavit, podívají se na „čísla“ a udělají, „co je dobré pro zemi“. Trump zároveň řekl, že nepředpokládá, že rozhodnutí budou v tomto směru kontroverzní.

Budoucí šéf Bílého domu se v rozhovoru věnoval také tématu nelegální migrace, které pokládal za hlavní bod své předvolební kampaně. V této souvislosti nevyloučil postavení nových záchytných táborů pro migranty, kteří do USA přijdou nelegálně, a hovořil o plánech tyto lidi deportovat. Rovněž poznamenal, že v tomto ohledu bude jednat v mezích zákona a že do potírání nelegální migrace chce zapojit Národní gardu.

Blízký východ je podle Trumpa komplikovaný

Trump se v rozhovoru vyjádřil také ke konfliktům na Blízkém východě s tím, že se tam situace vyřeší. V této souvislosti poznamenal, že situace na Blízkém východě je „komplikovanější“ než otázka Ruska a Ukrajiny, ale dodal, že bude „snadnější ji vyřešit“. Na otázku, zda izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi věří, Trump odpověděl: „Nevěřím nikomu.“

Za své hlavní priority, až se 20. ledna ujme funkce, Trump považuje zabezpečení hranic a těžbu ropy.

Na otázku, co ohledně smýšlení Američanů pochopil, co demokratům nedošlo, Trump odpověděl, že jde v první řadě o politiku založenou na „zdravém rozumu“. Poznamenal, že Američané jsou především nespokojeni s nárůstem cen potravin a energií a chtějí žít v bezpečí.

V závěru rozhovoru Trump nevyloučil, že by mohla vzniknout politická „dynastie Trumpů“ a že by se po jeho odchodu z prezidentského úřadu za čtyři roky mohly více politicky angažovat jeho děti. Rovněž ujistil, že jeho manželka Melania bude aktivní první dámou.

List The New York Times na svých internetových stránkách uvádí, že držiteli dvou titulů osobnosti roku jsou také bývalí prezidenti Bill Clinton, Barack Obama a George W. Bush. Všichni působili v Bílém domě dvě funkční období.

Loni se osobností roku stala americká popová hvězda Taylor Swift která byla podle vydavatelů časopisu „zdrojem světla“ a dokázala promlouvat k lidem po celém světě tak jako nikdo jiný.

