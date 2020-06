Koronavirem se už nakazilo deset milionů lidí | E15.cz

Z Číny se smrtící virus rozšířil do celého světa

Koronavirus se celosvětově potvrdil již u více než deseti milionů lidí. S odvoláním na vlastní statistiky to napsala agentura Reuters. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která šíření nákazy rovněž monitoruje, uvádí celkových 9,95 milionu pozitivních nálezů SARS-CoV-2 ve všech státech.

Přes 2,5 milionu infikovaných mají nejhůře zasažené Spojené státy, asi o polovinu méně Brazílie. Poslední milion nakažených opět přibyl za méně než týden.

Pozitivních nálezů na koronavirus je tak za letošní rok zhruba dvakrát tolik, než kolik lidí se ročně nakazí těžkou formou chřipky. Svět přitom již velice brzy očekává překročení dalšího smutného milníku, kdy počet zemřelých po komplikacích spojených s covidem-19 překročí půl milionu. Podle JHU nyní v souvislosti s koronavirem zemřelo 498.217 osob. Asi polovina ze všech infikovaných se však již z nákazy zotavila.

Pokoření hranice deseti milionů pozitivních případů přichází v době, kdy řada silně zasažených států uvolňuje ochranná opatření a snaží se nalézt způsob, jak co nejlépe pokračovat v normálním životě a zároveň chránit zdraví svých obyvatel. Odborníci varují, že mimořádný ekonomický a společenský režim zřejmě bude muset na některých místech zůstat v platnosti rok i déle, dokud se neobjeví účinná vakcína proti covidu-19.

Evropa, Severní a Latinská Amerika registrují každá asi čtvrtinu celkového počtu případů. Na 11 procent potvrzených nálezů koronaviru se nachází v Asii, na Blízkém východě je to devět procent z celkového počtu.

První nález SARS-CoV-2 se prokázal 10. ledna v Číně, která byla původním ohniskem nákazy. Těžiště pandemie se následně přesunulo do Evropy, pak do USA a do Ruska. V současnosti je za epicentrum šíření nemoci považována Latinská Amerika. Brazílie denně zaznamenává desítky tisíc nově nakažených, podobné počty však hlásí také Indie. Asi třetina ze všech infikovaných z posledního týdne pochází právě z těchto dvou zemí.

Experti nadále varují, že vzhledem k nedostatečným testovacím kapacitám v mnoha zemích jsou skutečné počty nakažených výrazně vyšší.

Přehled vývoje celkového počtu nakažených novým koronavirem: