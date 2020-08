Koronavirus připravil o práci miliony lidí. Na podzim bude hůř | E15.cz

Zavřené hranice, poloprázdné restaurace, odložené festivaly a zrušené lety. To všechno představuje masivní šok pro světové ekonomiky. Počet lidí bez práce v posledních měsících v globálním měřítku zřetelně stoupl. Brzy však může být shánění nového zaměstnání ještě obtížnější.

S blížícím se koncem letních brigád a státních podpůrných programů nás na trhu práce nepochybně čeká hodně náročný podzim. „Pro Evropskou unii je predikován nárůst nezaměstnanosti na zhruba devět procent, přičemž v červnu činila sedm procent,“ uvádí Michaela Buchtová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Nejhůře postiženy budou podle odborníků státy, co už dlouhodobě vykazují vyšší míru nezaměstnanosti a které současně byly na jaře nejvíce zasaženy nákazou covid-19. „Ohrožené jsou rovněž země silně orientované na cestovní ruch. Konkrétně se to týká Španělska, Řecka a do určité míry Itálie,“ vypočítává Miroslav Novák, analytik z firmy Akcenta. „Další skupinou jsou země, které naopak mají pracovní trh poměrně flexibilní a kde není až tak vysoká ochrana pracovního trhu - jedná se především o pobaltské republiky,“ dodává Novák.

Velmi tvrdě koronavirus dopadl ale třeba i na Spojené státy americké. V nejsilnější ekonomice světa přišlo jen v týdnu mezi 10. a 16. srpnem o práci 135 tisíc lidí. Celkový počet nezaměstnaných v USA tak přesáhl jeden milion osob. Například největší americká letecká společnost American Airlines plánuje v říjnu propustit nejméně 19 tisíc zaměstnanců, což je 30 procent její pracovní síly.

S nedostatkem práce se potýká také Velká Británie, kde situaci navíc ztěžuje blížící se brexit. Jak uvedla agentura Bloomberg, „řada britských firem se nestíhá připravit na vystoupení z Evropské unie, protože je pandemie připravila o všechny finanční rezervy“. Mezi březnem a červencem 2020 zde přišlo o zaměstnání na 730 tisíc lidí. Dalších půl milionu osob je uměle udržováno v zaměstnaneckém poměru díky podpůrnému státnímu programu Furlough. Ten má být ovšem v říjnu ukončen.

Udržet nezaměstnanost na nízkých hodnotách pomocí státních podpor se pokouší rovněž Německo. Koalice kancléřky Angely Merkelové v úterý schválila, že do takzvaného kurzarbeitu investuje dalších 10 miliard eur. Tento krok má ochránit pracovní místa až do konce roku 2021. „Jelikož jsme jednali rychle a komplexně, Německo proplulo krizí mnohem lépe než mnohé jiné země. Teď je důležité stabilizovat ekonomiku,“ řekl k tomu Olaf Scholz, německý ministr financí.

Česká republika si v daném ohledu aktuálně stojí velmi dobře. Podle údajů Eurostatu je momentální míra nezaměstnanosti na 2,6 procenta, tedy dokonce nejnižší v celé Evropské unii. I u nás nicméně lze na podzim očekávat zhoršení.

„Nejohroženější jsou sektory cestovního ruchu a pohostinství. Zatímco v pohostinství lze očekávat vlivem obnovené domácí spotřeby oživení, v cestovním ruchu k němu bude docházet pomaleji,“ tvrdí Michaela Buchtová. V klidu mohou naopak zůstat například zaměstnanci IT a část veřejného sektoru, třeba zdravotníci a záchranné složky.

„Pro nadcházející čtvrtletí bude klíčové vnést transparentnost a předvídatelnost do toho, jakým způsobem a za jakých podmínek by evropské vlády opětovně zaváděly restriktivní opatření tak, aby se v tom podniky a veřejnost byly schopny orientovat a vše neprobíhalo tak živelně jako v březnu,“ naznačuje možné řešení Miroslav Novák. „Zásadní bude v tomto směru i koordinace v rámci EU,“ uzavírá.