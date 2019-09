Kosovo po Zemanových výrocích odvolalo svou účast na summitu V4 | E15.cz

Petříček nevidí důvod k debatě o odvolání českého uznání Kosova samostatným státem. S myšlenkou při návštěvě Srbska přišel prezident Miloš Zeman, který to plánuje probrat s ostatními českými ústavními činiteli. Petříček sdělil, že změna není v zájmu bezpečnosti i čitelnosti české zahraniční politiky. Se Zemanem se o jeho názoru nicméně rád pobaví, dodal. "Přestože k takové debatě v tuto chvíli nevidím důvod, protože situace na Balkáně se nijak dramaticky nezměnila, rád se s panem prezidentem o jeho názoru pobavím," uvedl Petříček. Zdůraznil, že Česko podporuje země západního Balkánu včetně Srbska na cestě do Evropské unie. Zeman na tiskové konferenci po setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem v Bělehradě naznačil, že podporuje odvolání uznání samostatnosti Kosova. Zároveň dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států. Už po příletu do Bělehradu Vučičovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Kosovo po vyhlášení nezávislosti na Srbsku v roce 2008 uznalo 116 zemí. V současnosti počet zemí, které Kosovo pokládají za nezávislý stát, klesl podle srbské diplomacie pod stovku. Mezi státy, jež nezávislost Kosova uznaly, je většina členských zemí OSN i většina zemí Evropské unie včetně Česka. "Kosovo jsme v roce 2008 uznali 'de iure' a je v zájmu naší bezpečnosti a čitelnosti naší zahraniční politiky, abychom na tom nic neměnili," uvedl Petříček.