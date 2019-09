Petra Nesvačilová: V Česku svoboda nechybí, po výrocích o Zemanovi ale vážím každé slovo | E15.cz

Zeman je i můj prezident, musíme s ním komunikovat, jak umíme nejlépe, říká Petra Nesvačilová. Dodává ale, že to, co se dělo okolo ministerstva kultury, už pro ni bylo daleko za hranou. Nesouhlasí s jeho kroky, podle ní je v rozdělování společnosti prostě dobrý, ale neuráží ho. Po poslední vlně urážek a útoků si dává ještě víc pozor na pusu a bojí se reakcí lidí. Nejde jí o to, vyjadřovat se za každou cenu, ale k politice ji vede její práce v dokumentu.

Petra Nesvačilová taky přispěla svým dílem do speciálního filmového projektu Reflexu Moje svoboda. Zachytila v něm Václava Havla, který pro ni do určité míry svobodu symbolizuje. Dnes už se na něm podle ní nedá stavět. Čechům ale zároveň svoboda nechybí.

Při natáčení dokumentu Zákon Helena si uvědomila, že v našem systému je to trochu jinak, než si člověk myslí. Jsou tu třeba bílí koně, ale jde to i výš, i do politiky. To je ale podle ní třeba říkat, jen když má člověk důkazy. Celé čtyři roky natáčení se prý bála a chodily jí výhružky. O dobru a zlu díky dokumentu řekla úplně všechno, co potřebovala.