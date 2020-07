Křivka jde nahoru. Sedm amerických států ohlásilo rekordní nárůst počtu nakažených koronavirem | E15.cz

Úřady ve Spojených státech během pátku nahlásily přes 53 tisíc nových případů nákazy koronavirem, uvádí agentura Reuters. Ta o den dříve napočítala rekordních 55 405 oznámených infekcí. Rekordně vysoké denní bilance ohlásilo sedm amerických států, a to Alabama, Aljaška, Idaho, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína a Tennessee.

Počet lidí pozitivně testovaných na virus SARS-CoV-2 od začátku jeho šíření se v pátek v USA blížil 2,8 milionům. Poslední týden v zemi registrovaní nakažení přibývají výrazně rychleji než při jarním vrcholu epidemie a více než dvojnásobným tempem oproti přelomu května a června. Nákaza je podle médií na vzestupu ve více než 35 státech.

Denní počty hlášených obětí covidu-19 se nicméně v USA drží výrazně pod úrovní z dubna a začátku května. Univerzita Johnse Hopkinse za 24 hodin do pátečního večera evidovala 728 nových úmrtí spojovaných s nemocí z koronaviru, což souhrnnou bilanci americké epidemie posunulo na 129 405 mrtvých.

„Zdá se, že virus zabíjí menší část lidí, kteří se jim nakazí. V dubnu a květnu způsoboval covid-19 až 3000 úmrtí denně a připravoval o život přibližně sedm až osm procent Američanů, u nichž byla nákaza odhalena,“ uvádí v nové analýze deník The New York Times.

Odborníci údajně klesající trend úmrtnosti vysvětlují třemi klíčovými faktory. Jednak zvýšeným počtem prováděných testů na SARS-CoV-2, díky čemuž se odhaluje mnohem více případů nákazy s mírnými či žádnými příznaky. NYT napsal, že v USA se aktuálně denně provádí přes 600 tisíc testů, tedy několikanásobně více než na začátku jara.

Dalším faktorem je rostoucí efektivita léčby covidu-19 a tím třetím pak změna v „populaci pacientů“. Mezi novými případy nákazy koronavirem je nyní podle všeho menší podíl seniorů, u nichž je vyšší šance těžkého průběhu onemocnění. Například na Floridě střední hodnota věku pozitivně testovaných obyvatel klesla ze 65 na 35 let, píše The New York Times.