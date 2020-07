USA skoupily zásoby léku proti koronaviru | E15.cz

Americké úřady už remdesivir schválily jako lék na COVID-19. Prvních 140 tisíc dávek preparátu společnost distribuovala po světě v rámci testování, všechny už dostali pacienti. Nyní vláda USA objednala více než 500 tisíc dávek, což představuje veškerou produkce remdesiviru na červenec a devadesát procent výrobních kapacit na srpen a září.

„Prezident Trump dosáhl skvělého obchodu a zajistil, že Američané budou mít přístup k prvnímu schválenému léku na COVID-19,“ prohlásil americký ministr zdravotnictví Alex Azar. „Chceme si být jisti, že každý Američan, který bude remdesivir potřebovat, jej může dostat,“ dodal.

Americká vláda se snaží přeplatit či jinak vyřadit ze hry ostatní zájemce i v případě jiných léčiv, které by mohly proti COVID-19 účinkovat, píše deník The Guardian. Francouzská společnost Sanofi například oznámila, že USA si zajistily právo na přednostní přístup k vyvíjené vakcíně proti koronaviru, pokud bude účinkovat. Později to firma po nátlaku francouzské vlády odvolala.

Kanadský premiér Justin Trudeau varoval, že agresivní americká strategie postihující i spojence USA může mít vedlejší důsledky. „Je v zájmu obou našich zemí, abychom při zajišťování bezpečnosti obyvatel spolupracovali,“ řekl.

Gilead Sciences si remdesivir patentovala a kontroluje tak, kdo jej může vyrábět. Cenu za pětidenní léčbu stanovila na 2340 dolarů, což je výrazně méně, než doporučil americký státní institut pro kontrolu léčiv. Na základě dohody s Gilead mohou lék vyrábět i firmy z Egypta, Indie a Pákistanu a následně jej distribuovat do 127 rozvojových zemí.

Vyspělý svět může podle profesorky Barbary Mintzesové z farmaceutické školy Univerzity v Sydney v současné situaci využít jedině nouzových ustanovení pro případ ohrožení veřejného zdraví, zakotvených v mezinárodních obchodních dohodách. „Vlády mohou vydat nucené licence, obejít tak patentovou ochranu, a léky buď samy vyrábět, nebo je nakoupit od výrobců generik," řekla pro odborný časopis Medicines Law & Policy.

Remdesivir, který v Gilead Sciences vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, už Evropská léková agentura doporučila ke schválení a očekává se, že její rozhodnutí v nejbližších dnech potvrdí Evropská komise. Poté by mohli lék prodávaný pod názvem Veklury předepisovat i evropští lékaři.

Z dění posledních dní je evidentní, že pandemie kornaviru se v USA dostává mimo kontrolu. Přední epidemiolog Anthony Fauci v Senátu varoval, že situace se po přechodném zlepšení opět rychle horší. „Postupujeme špatným směrem," řekl.

Spojené státy v minulém týdnu zaznamenaly rekordní denní přírůstek čtyřiceti tisíc případů. „Nepřekvapilo by mě, kdybychom se dostali na sto tisíc za den, pokud se nám nepodaří vývoj zvrátit," dodal. Na dotaz, kolik obětí si nemoc vyžáda, neodpověděl přímo. „Mohu zaručit, že to bude velmi znepokojující,"uvedl.

USA dosud zaznamenaly více než 2,5 milionu případů koronaviru. Některé státy již začaly s rozvolňováním opatření proti šíření nemoci, nyní je ale opět zavádějí.