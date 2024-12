KTM jako rozbuška. Rakousko se obává vlny insolvencí

KTM připravuje vlastní restrukturalizaci, zaměstnanci nedostanou přinejmenším listopadové mzdy ani obvyklé vánoční odměny. Situace dopadá i na dodavatele firmy, která ještě za rok 2022 hlásila rekordní zisk, a také na další aktivity skupiny Pierer Industrie, do níž KTM patří.

Například výrobce plastových dílů RT-Group tvrdí, že mu KTM dluží miliony eur. Firma bude muset propustit zhruba polovinu z 95 zaměstnanců, uvedl pro Salzburger Nachrichten zakladatel RT-Group Roland Tiefenböck. „Předpokládám, že KTM s sebou stáhne jednoho nebo více svých dodavatelů,“ cituje agentura APA Gerharda Weinhofera, šéfa rakouského svazu věřitelů Creditreform.

Rakouská média také spekulují, že se však Pierer nepokusí vycouvat ze vstupu do výrobce speciálních hasičských vozidel Rosenbauer. V létě se koncern dohodl na společné investici do Rosenbaueru s dědicem Red Bullu Markem Mateschitzem a s Raiffeisen Oberösterreich. Na investici se nic nemění, kupní proces je v běhu, vyřizují se potřebné souhlasy úřadů na ochranu hospodářské soutěže, tvrdí svorně šéf Rosenbaueru Sebastian Wolf i mluvčí Prierer Industrie.

Podle Weinhofera stojí Rakousko na počátku větší vlny insolvencí. Od začátku roku se v platební neschopnosti ocitlo pět tisíc rakouských firem, o čtvrtinu více než za stejné období loňského roku. „V Rakousku se schyluje k novému rekordu v počtu firemních insolvencí. Důvodem je toxická kombinace klesajícího vývozu, kolabující domácí spotřeby a vysokých nákladů. Vysoké jednotkové mzdové náklady, vysoké náklady na materiál a energie spolu s nadměrnou regulací stále více ztěžují firmám, aby v Rakousku dokázaly být úspěšné,“ myslí si šéf svazu Creditreform.

Čerstvým případem úpadku rakouského průmyslu může být oznámení německého výrobce autodílů Schaeffler, že uzavře svůj rakouský závod se 450 zaměstnanci a jeho výrobu přestěhuje do Slovinska a Rumunska.

Rakouská ekonomika je od druhého čtvrtletí minulého roku v recesi. „Nemám žádné poznatky o tom, že by se situace v příštím roce měla zlepšit,“ řekl pro APA ředitel rakouského úřadu práce Johannes Kopf. Prognostické ústavy Wifo a IHS sice ještě v říjnu předpovídaly rakouské ekonomice na rok 2025 růst o jedno, respektive 0,8 procenta, Kopf se ale obává, že i kvůli vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách obě instituce svou prognózu v prosinci upraví výrazně směrem dolů. Nezaměstnanost má podle úřadu práce v příštím roce vystoupit o 0,2 procentního bodu na 7,2 procenta.

Rakouské hospodářství je podobně jako to české výrazně navázané na německou ekonomiku. „Rakousko pluje s německou ekonomikou – v dobrém i ve zlém,“ prohlásil Weinhofer. Dodal, že rakouské ekonomice nyní škodí i dlouhá vyjednávání o nové vládě po parlamentních volbách na konci září. Ty vyhráli pravicově populističtí Svobodní (FPÖ). V zemi se nyní obtížně formuje koalice lidovců (ÖVP) a socialistů SPÖ, kteří mají sice dohromady v dolní komoře parlamentu těsnou většinu jednoho hlasu, podle úřadujícího kancléře Karla Nehammera je to ale málo. Proto chce do budoucího kabinetu přizvat i liberální stranu NEOS.