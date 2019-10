Kurdové varují před opětovným vzestupem Islámského státu | E15.cz

Turecko se nenechalo odradit od vojenské operace na severovýchodě Sýrie. Přípravy na akci jsou v plném proudu a objevily se už i informace o vstupu tureckých jednotek do Sýrie či o ostřelování kurdských pozic nedaleko hranice. Množí se obavy z dopadů zásahu, zejména útěku džihádistů a zotavení Islámského státu (IS).

Turecko hrozilo vojenskou akcí, při které by od své hranice vytlačilo kurdské milice, delší dobu. Jako signál k urychlení příprav mu posloužilo nedělní oznámení Bílého domu, že s operací počítá a z oblasti se stáhnou američtí vojáci. Vyvolalo bouřlivé reakce. Prezident Donald Trump byl obviněn ze zrady Kurdů, kteří jsou považovaní za výrazné přispěvatele k pádu IS.

Trump zřejmě pod tíhou této kritiky později pohrozil Ankaře hospodářským zničením, jestliže bude jednat nepřípustně. „Pokud jde o tureckou bezpečnost, určíme si vlastní cestu a vlastní limity,“ reagoval na varování turecký viceprezident Fuat Oktay.

Kritici plánovaného tureckého zásahu mají rovněž obavy z několika tisíc bojovníků IS, které drží Kurdové ve vězeních. Objevují se výstrahy, že by jich během bojů mohlo mnoho prchnout nebo být osvobozeno, jelikož se jejich strážci budou muset přesunout na frontu. Kurdové varují, že turecká ofenzíva může přispět k oživení Islámského státu, jehož buňky dosud v regionu živoří. Turci podle nich nebudou schopni situaci zvládnout, země byla navíc v minulosti opakovaně nařčena z toho, že se k potírání islamistů staví poměrně laxně.

„Jediné zahraničně politické téma, o které se Američané skutečně zajímají, je terorismus a strach z terorismu. Strach z IS 3.0 je velmi hmatatelný a je to něco, na co Američané slyší,“ vysvětlila AP Tamara Wittesová ze Střediska pro blízkovýchodní politiku při Brookings Institution hlasitou kritiku oznámení Washingtonu.

Přestože mohou být uprchlí džihádisté mnohdy evropského původu hrozbou nejen pro region, ale také pro Evropu, jsou země EU v odsouzení Ankary opatrné. Mluvčí německé vlády Ulrike Demmerové podotkla, že Turecko je jednou z obětí války v Sýrii a útočiště tam našly miliony uprchlíků. „Ale vítězství syrských Kurdů nad IS nesmí být ohroženo,“ poznamenala. Berlín přitom aktuálně jedná s Ankarou o tom, že jí s uprchlíky více pomůže ve snaze zamezit prudkému růstu počtů lidí, kteří se v poslední době ilegálně dostali do Řecka. „Kdekoli můžeme přispět, jsme ochotni tak učinit,“ slíbil minulý týden Ankaře německý ministr vnitra Horst Seehofer.

Ankara se navíc obává nového přílivu uprchlíků ze syrské provincie Idlib. Plánuje, že operací vytvoří na severu sousedního státu bezpečnostní zónu, do které přesune až dva miliony Syřanů. V Turecku jich přitom našlo azyl zhruba 3,6 milionu. Podle některých aktuálních zpráv jsou ale počty nadsazené a v zemi jich jsou maximálně tři miliony.