Kyjev hlásí útoky kamikadze dronů, Francie se nadále potýká s nedostatkem pohonných hmot | E15.cz

✅ Na Kyjev zřejmě zaútočily kamikadze drony

V Kyjevě bylo slyšet od rána už několik explozí poté, co se rozezněly sirény, ohlašující letecký útok, informovala BBC. Starosta Vitalij Kličko na Telegramu uvedl, že poškozeny byly mimo jiné obytné domy v centru města. Šéf kanceláře prezidenta Andrij Jermak oznámil, že metropoli napadly ruské kamikadze drony, tedy bezpilotní letouny, které při zásahu cíle vybuchnou.

„Rusové si myslí, že jim to pomůže, ale takové akce vypadají jako agónie,“ napsal na Telegramu Jermak. K útoku došlo přesně týden poté, co Rusko podniklo velký letecký úder na ukrajinská města, při kterém zemřelo přinejmenším devatenáct lidí. Má se za to, že sebevražedné drony Kremlu dodal Írán.

✅ Francouzská stávka dál komplikuje zásobování čerpacích stanic

O víkendu ve Francii opět klesly zásoby benzinu u čerpacích stanic v důsledku několikatýdenní stávky v ropné společnosti TotalEnergies. Premiérka Élisabeth Borneová varovala, že možná dalším zaměstnancům nařídí návrat do práce. „Jsme zhruba na třiceti procentech čerpacích stanic, které mají problém se zásobováním alespoň jedním z paliv,“ uvedla Borneová ve vysílání francouzské televize TF1.

Pokud bude v pondělí situace stále napjatá, nařídí dalším zaměstnancům, aby se vrátili do práce. „Existuje mzdová dohoda, kterou podepsaly organizace zastupující většinu zaměstnanců (společnosti TotalEnergies). Musejí se vrátit do práce,“ podotkla premiérka.

Vláda prezidenta Emmanuela Macrona čelí narůstajícím sociálním nepokojům kvůli vysoké inflaci. Proti rostoucím cenám v neděli protestovaly tisíce lidí a několik odborových svazů vyzvalo ke generální stávce.

✅ Švédský parlament bude hlasovat o možném premiérovi

Šéf švédské Umírněné koaliční strany Ulf Kristersson se může stát novým švédským premiérem. Hlasování ve švédském parlamentu začne dopoledne a Kristerssonovi stačí, když se proti němu nevyjádří většina poslanců.

Osmapadesátiletý konzervativní politik už v pátek oznámil, že se mu podařilo dohodnout dostatečnou podporu. Má v úmyslu sestavit menšinovou vládu s Křesťanskodemokratickou stranou a Liberály podporovanou protiimigrační stranou Švédští demokraté. Ti by tak měli mít poprvé přímý vliv na vládní politiku.

✅ Nadace Gatesových přislíbila 1,2 miliardy dolarů na urychlení boje s dětskou obrnou

Americký miliardář a filantrop Bill Gates tvrdí, že dětská obrna byla na jaře téměř vymýcena, než se v Africe objevila nová ohniska. „Asi před šesti měsíci to bylo nejblíže, co jsme kdy byli,“ citovala ho agentura Bloomberg.

Nadace Billa a Melindy Gatesových proto oznámila svůj dosud největší finanční závazek na urychlení vymýcení nemoci ve výši 1,2 miliardy. Peníze pomohou zalátat díru ve financování, která spolu se záplavami v Pákistánu, válkou na Ukrajině a pandemií Covid-19 maří dlouholeté úsilí zbavit svět nemoci.

Stane se dnes

Uskuteční se Česko-německé ekonomické fórum, jehož hlavním tématem bude udržitelná transformace průmyslu nejen v době krize. Zúčastní se ho německý ministr hospodářství Robert Habeck.

Jednat budou ministři zahraničí zemí Evropské unie. Měli by schválit vytvoření výcvikové mise pro ukrajinské vojáky a uvolnění dalších peněz na nákup zbraní pro Kyjev.

Finanční ústav Bank of America zveřejní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí.

Bude udělena Německá knižní cena. Mezi nominovanými je i česko-německý autor Jan Faktor s autobiografickým románem Trottel (Blbec).