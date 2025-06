Ruská automobilka AvtoVAZ představila na petrohradském ekonomickém fóru nový crossover Lada Azimut. Jde o první zcela nový model SUV značky od 90. let. Postavený je na prodloužené platformě Vesta a má být důkazem technologické soběstačnosti ruského automobilového průmyslu po odchodu západních značek.

Po dlouhých letech čekání přichází ruská Lada s novinkou, která má změnit tvář domácího automobilového trhu. Nový crossover Lada Azimut byl oficiálně představen na červnovém Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru a podle vedení automobilky AvtoVAZ jde o přelomový moment: vůbec poprvé po téměř třech dekádách přichází Lada s vlastním zcela novým SUV modelem, nikoli jen modernizací stávající řady.

Azimut je postaven na upravené a prodloužené platformě Lada Vesta. Vůz má délku 4416 mm, šířku 1838 mm, výšku 1608 mm a světlou výšku 208 mm. Prostorově tak odpovídá kategorii kompaktních SUV a v AvtoVAZu ho pozicují jako odpověď na populární modely typu Dacia Duster.

Lada chce konkutovat etablovaným značkám

Design karoserie i interiéru je výrazně modernější než u stávajících modelů značky – agresivněji tvarované LED světlomety, přepracovaný předek i záď a nové 18palcové disky mají signalizovat ambici Ladu znovu etablovat jako konkurenceschopnou značku. Výrobce zároveň slibuje zcela novou elektronickou výbavu, která má zahrnovat mimo jiné prvky umělé inteligence a vylepšený infotainment.

Lada Azimut | Zdroj: Lada

Pod kapotou se při startu nabídky objeví atmosférické benzinové motory 1.6 litru (120 koní) a 1.8 litru (132 koní), později se má přidat přeplňovaná verze s výkonem až 150 koní. K dispozici bude šestistupňová manuální převodovka nebo variátor (CVT). Přestože jde o SUV, pohon všech kol zatím automobilka neplánuje – Azimut bude dostupný výhradně s pohonem předních kol.

Lada Azimut: Vlajková loď bez Západu

Šéf AvtoVAZu Maxim Sokolov označil Azimut za vlajkovou loď značky a symbol technologické nezávislosti. Podle něj vznikl vůz výhradně z domácích komponent a bez jakékoli účasti západních partnerů. „Je to naše odpověď na tlak sankcí a na nutnost domácí produkce. Azimut má ukázat, že dokážeme nabídnout konkurenceschopný produkt bez zahraniční podpory,“ prohlásil Sokolov pro ruská média.

Tomu odpovídá i cenová politika. Nový model se má stát nejdražším vozem v nabídce Lady – cena se má pohybovat mezi 2,5 a 3 miliony rublů (v přepočtu zhruba 28 až 33 tisíc eur), což je výrazně více než u tradičních modelů značky. AvtoVAZ však tvrdí, že i za tuto cenu je Azimut téměř dvakrát levnější než srovnatelná čínská SUV, která v posledních letech na ruském trhu dominují.

Historie značky Lada sahá do 70. let, kdy vznikl první kultovní model Niva. Ten byl určen do náročných podmínek sovětského venkova a v různých modernizacích přežívá dodnes. V 90. letech se automobilka snažila o částečnou modernizaci a později se stala součástí skupiny Renault. Po invazi na Ukrajinu však západní partneři z trhu odešli a Lada zůstala osamocená. Model Azimut je tak i testem, zda dokáže ruský automobilový průmysl fungovat zcela bez zahraniční pomoci.

Sériová výroba má začít v roce 2026. AvtoVAZ chce nový vůz vyrábět ve své hlavní továrně v Togliatti. Zda bude Azimut určen i pro export mimo Rusko, zatím automobilka neupřesnila.