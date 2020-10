Francouzi skupují drahé domy v Londýně | E15.cz

Chaos ve Velké Británii, které vážně hrozí, že v lednu opustí společný evropský trh bez dohody, po dlouhé době otevřel dveře do těch nejdražších částí Londýna investorům z evropského kontinentu. Bohatí Francouzi nakoupili během prvních devíti měsíců letošního roku jedenáct procent všech mezinárodně prodaných přepychových nemovitostí v hlavním městě Spojeného království.

Znamená to prudký nárůst vzhledem k tomu, že francouzští kupci ve stejném období loni tvořili mezi zahraničními investory pouze dvě procenta. Číňané se naproti tomu v roce 2020 propadli z loňských patnácti procent na 8,3 procenta, což stačí pouze na čtvrté místo. Kromě Francouzů je předběhly také Hongkong a Spojené státy.

Mezi francouzskými kupci jsou oblíbené například domy v luxusních čtvrtích Mayfair, South Kensington a Parsons Green v centru metropole. V posledním jmenovaném sídlí francouzská školka L’Ecole des Petits, v South Kensingtonu zase prestižní francouzské gymnázium.

„Kombinace slabé libry, hrozícího nárůstu poplatků a menší konkurence od nakupujících, kteří musí stihnout dlouhý let, vytvořila nákupní příležitost,“ shrnuje důvody francouzského zájmu Tom Bill z Knight Frank.

Obavy z brexitu bez dohody způsobily strmý pokles britské měny. Jen v minulém měsíci padala její cena vůči dolaru až o jedno procento denně. Kupci platící v eurech mohli podle Toma Billa díky pohybům libry a klesajícím cenám luxusních nemovitostí po britském referendu v roce 2016 ušetřit na nákupech drahých domů až třicet procent. Ti dolaroví mohli díky brexitu nakupovat výhodněji o 27 procent.

Odliv Francouzů s vysokými platy z Londýna do Paříže navíc nebyl tak vysoký, jak se čekalo. Hlavní město Velké Británie také zůstává nejlepším místem v Evropě pro start-upy a investice do venture kapitálu obecně. To přitahuje bohaté byznysmeny, kteří si kupují přepychové domy. Roli jistě hraje také koronavirová pandemie, jež brání spoustě zaoceánských podnikatelů cestovat do Londýna. To vše hraje do karet blízké Francii.

Magazín Forbes připomíná, že mnozí evropští investoři se rovněž snaží před koncem přechodného období využít dosavadních výhod a volného přístupu na britský trh, který v případě brexitu bez dohody skončí. Všichni, kdo nejsou obyvateli Spojeného království, tam mají od dubna 2021 začít při nákupu nemovitosti platit extra daň ve výši dvou procent.

Dřívější průzkumy společnosti Knight Frank odhalily, že nákup přepychových domů v nejbohatších čtvrtích Londýna letos raketově vzrostl. Prodej nemovitostí s cenou nad deset milionů liber, zhruba 298 milionů korun, se meziročně zvýšil o šestnáct procent.