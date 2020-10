Realitní start-upy sílí. Zajistí ohodnocení bytů i bezdotykový provoz kanceláří | E15.cz

„Inovace zaměřené na propojení s budovou si svou cestu razily tak jako tak, ovšem jejich vývoj se urychlil a poptávka po nich zvýšila. Jde především o technologie, které podporují bezkontaktní přístup,“ uvedl Petr Bořuta, manažer start-upu Spaceflow, který vytváří technologie propojující budovy a jejich uživatele.

„Ať už je to bezdotykový vstup do budovy a bezdotykové otevírání dveří, bezhotovostní platby, monitorování kapacity, rezervace zasedacích místností, to vše z jedné mobilní aplikace,“ dodal.

Například ve vídeňském kancelářském komplexu The Icon, který český start-up technologicky obsluhuje, si mohou zaměstnanci přes aplikaci zkontrolovat obsazenost kantýny a přijít ve chvíli, kdy je prázdnější.

Bezdotykový přístup

Aktuální situace podle lidí z realitní branže posune k digitálním řešením celý trh. V kancelářích se to projeví například tak, že na cestě od vchodu až k pracovnímu místu se člověk nebude muset v budově ničeho dotknout.

„Pomocí naší aplikace ve svém chytrém telefonu si klienti otevřou vjezd do podzemních garáží, projdou automatickými vstupními dveřmi, přivolají si výtah, který je odveze do patra, kde sídlí jejich firma,“ popsala viceprezidentka developera Skanska Commercial Development pro Česko a Maďarsko Alexandra Tomášková. „Nejinovativnějším klientům nabízíme možnost v naší aplikaci rezervovat zasedací místnost, rozsvítit si v ní a nastavit optimální teplotu,“ podotkla.

Prodej bytu jinak

Velký rozmach zažívají též start-upy zaměřené na sledování trhu s byty. „Krize okolo koronaviru může působit jako jedna z motivací ušetřit na interních nákladech za analýzu nebo monitoring trhu, který my děláme automatizovaně,“ řekl Vít Soural, projektový manažer Flat Zone, která celorepublikově monitoruje trh s novostavbami.

„Díky tomu se zaměstnanci bank nebo investorů mohou věnovat zpracování a vyhodnocování dat, a ne jejich sběru, který zabírá nejvíce času a vyžaduje nákladná systematická řešení,“ míní. Hodnota informací podle Sourala poroste, jakmile se trh začne po růstu stabilizovat a některé segmenty nebo lokality začnou cenově stagnovat, nebo dokonce klesat.

Letošní rok si pro rozjezd byznysu zvolil start-up Realtorify zaměřený na digitální analytiku trhu s byty pro developery, investory, konzultační firmy a banky. Firma na rozjezd získala počáteční investici 2,7 milionu korun od evropského akcelerátoru Startup Wise Guys.

„Pro založení start-upu v oblasti realit je teď jedno z nejlepších období vůbec. V nestabilní době se informovaní investoři k nemovitostem vrátí. Na straně firem zase nastane tlak na to, aby byly opatrnější v plánování, zeštíhlily a zefektivnily procesy,“ uvedl zakladatel Realtorify Vladislav Kachetov.

Ze změn nastolených neklidem v hospodářství těží rovněž firma Realpad zhotovující software pro developery. „Poptávka po digitalizaci interních procesů i styku se zákazníkem raketově roste. Proto jsme tento rok uvedli na trh nové produkty na digitální předání bytu a online rezervační smlouvy. Díky tomu letos vyrosteme o 80 procent,“ tvrdí šéf Realpad Marián Škvarek.

Digitalizaci všech kroků, které v nemovitostním byznysu nevyžadují osobní setkání, letos urychlil portál Bezrealitky.cz. „Zavedli jsme například automatické generování a následný online podpis nájemní smlouvy, 3D prohlídky, které výrazným způsobem zvyšují zájem o inzeráty a slouží k předvýběru vhodného bytu,“ komentoval novinky generální ředitel Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

„Podařilo se nám také zpřesnit model pro odhad cen, který se dokonce dokázal adaptovat na změny způsobené covidem. A v oblasti garantovaných nájmů jsme redefinovali model pro určení nájemní hodnoty bytů, který více respektuje skutečnou poptávku,“ poznamenal Meyer.

Šance na nákup

Další firmy propojující nemovitosti a nové technologie využily nové situace k akvizicím. Česká služba Flatio zaměřená na střednědobé pronájmy bytů v říjnu koupila portugalského konkurenta NomadX. Pro tuzemský start-up to má být odrazový můstek na trhy Jižní Ameriky. Firma Flatio dosud kromě Prahy působila také například v Budapešti nebo ve Varšavě.

Nemovitosti se rovněž dostávají do středu zájmu crowdfundingových platforem. Přes internet umožňují umisťovat kapitál do různých projektů i drobným investorům. Silnější expanzi v realitách startuje česko-slovenská platforma pro alternativní investice Crowdberry. Firma si kvůli tomu najala zkušeného manažera Omara Sattara, který v Česku řídil například poradenskou společnost Colliers International.

Atraktivitu crowdfundingu v nemovitostech letos potvrdila také Komerční banka. Kapitálově vstoupila do společnosti Upvest. To je další platforma pro realitní investice digitální cestou.

