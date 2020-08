Lukašenko situaci v Bělorusku probral s Putinem | E15.cz

Záměr spojit se s ruským prezidentem Lukašenko vysvětlil tím, že dění v Bělorusku se podle něho týká celého postsovětského prostoru a představuje nebezpečí přesahující hranice Lukašenkovy země. "Dnešní ochrana Běloruska není nic míň než ochrana našeho prostoru Svazového státu, a příklad pro ostatní," vysvětlil prezident. Naráží tak na smlouvou o takzvaném Svazovém státu, politickém útvaru, který Bělorusko a Rusko před 20 lety formálně vytvořily.

O nutnosti ochránit spojenectví obou zemí pak Lukašenko mluvil i s Putinem. "Tyto problémy by neměly zneužívat destruktivní síly k tomu, aby poškodily oboustranně prospěšnou spolupráci mezi oběma zeměmi v rámci Svazového státu," uvedl v prohlášení po telefonátu prezidentů Kreml. Bělorusko pod tlakem. Ministři EU chtějí potrestat osoby zodpovědné za násilí proti demonstrantům

Lukašenko už dříve vyjádřil obavy, že se proti jeho zemi rozvíjí vnější agrese podle scénáře "barevné revoluce". Aktivita těchto protestních hnutí v minulosti vedla k pádu autoritářských nebo promoskevských vlád v některých postsovětských státech, například v Gruzii nebo na Ukrajině.

"Nemusí nás ukolébávat výroky o pokojných akcích a demonstracích. Vidíme, co za tím je (...) Navíc jsme četli manuály barevných revolucí," zdůraznil Lukašenko nebezpečí, které podle něj probíhající protesty představují. Podle hlavy státu ale většina účastníků demonstrací nerozumí tomu, co se v Bělorusku právě děje. "Tomu rozumí ti, kdo to koordinují a řídí," sdělil Lukašenko. Organizátoři akcí navíc podle něho šíří nepravdivé zprávy.

Podívejte se na snímky z běloruských protestů:

Lukašenko se dotkl řady dalších témat. Mimo jiné uvedl, že nová vláda je po prezidentských volbách z 9. srpna již téměř zformována.

Tisíce lidí v Minsku se mezitím sešly na rozloučení s Aljaksandrem Tarajkouským, který zemřel v pondělí při zásahu policie proti protestujícím. Úřady tvrdí, že muž zemřel při pokusu hodit výbušninu na představitele bezpečnostních sil, o skutečné příčině jeho smrti ale panují pochybnosti.

Ruský opoziční server Novaja gazeta píše, že podle svědků muž žádnou výbušninu v rukách nedržel. Otec zemřelého médiím sdělil, že mu před pohřbem nebylo dovoleno podívat se na synovo tělo. Jeho partnerka agentuře AP řekla, že je přesvědčena o tom, že Tarajkouskij byl zastřelen policií. Podle ní o tom svědčí jeho zranění. "V oblasti hrudníku je šití, sešitá rána a tmavá modřina; je malá, ale všimli jsme si jí. Ruce a nohy má nedotčené, nemá na nich ani podlitiny," popsala. Analytik Havlíček: Bělorusko se proměnilo. Jeho občané nechtějí volit mezi Západem a Ruskem

V Bělorusku pokračují demonstrace proti falšování výsledků voleb hlavy státu a proti brutálnímu násilí policie vůči demonstrantům. Navzdory protestům ústřední volební komise oficiálně potvrdila "drtivé vítězství" dlouholetého prezidenta Alexandra Lukašenka.

Takzvané barevné revoluce, které Lukašenko připomněl, se na začátku století odehrály mimo jiné v Gruzii, na Ukrajině a v Kyrgyzstánu.