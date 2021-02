Sputnik V dostal v Maďarsku zelenou | E15.cz

Povolení očkovat již čtvrtou vakcínou v zemi podle Káslera následovalo poté, co Centrum pro veřejné zdraví dokončilo všechna nezbytná prověřování ruského preparátu. V Maďarsku jsou nyní k dispozici už vakcíny firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Úřady kromě toho koncem ledna předběžně schválily i očkovací látku čínské společnosti Sinopharm. S firmou už také uzavřely dohodu o nákupu pěti milionů dávek.

O využití Sputniku se během své pracovní cesty do Budapešti zajímal i český premiér Babiš. „Samozřejmě chceme, aby byl Sputnik schválen EMA. Nikdo nehodlá očkovat vakcínou, která by mohla být problematická. Otázka je, jestli o schválení evropského úřadu ruský výrobce požádá a pokud ne, jestli by se Sputnikem vůbec zabýval náš Státní ústav pro kontrolu léčiv. My ale potřebujeme vakcíny teď," uvedl ve svém pravidelném nedělním videopořadu Babiš.

Prvních 40 tisíc dávek Sputniku V do Maďarska dorazilo už 2. února. Podle lednové smlouvy má Rusko Maďarsku dodat během tří měsíců celkem dva miliony dávek. O tom, že se Sputnikem V začne v Maďarsku očkovat zřejmě nadcházející týden se v rozhovoru poskytnutém státnímu rozhlasu zmínil v pátek předseda vlády Viktor Orbán.

Rusko již požádalo Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o schválení Sputniku V pro použití v Evropské unii. Agentura zatím schvalovací řízení neukončila.