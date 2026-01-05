Maduro poprvé před soudem v New Yorku. Vinu odmítá a označuje se za válečného zajatce
- Nicolás Maduro u newyorského soudu odmítl obvinění a označil se za nevinného i za válečného zajatce.
- Hrozí mu doživotí, kauci zatím jeho tým neřeší, další slyšení je 17. března.
- USA jeho zatčení i sankce staví na vazbách na drogové kartely, ve Venezuele dočasně vládne viceprezidentka.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v pondělí před newyorským soudem označil za nevinného a odmítl veškerá obvinění z obchodování s drogami, informuje agentura AP. Termín dalšího slyšení dnes soudce Alvin Hellerstein stanovil na 17. března. Maduro spolu s manželkou Cillií Floresovou stanuli dnes poprvé před soudem na Manhattanu poté, co byli v sobotu v Caracasu zajati americkými speciálními silami a převezeni do USA. Při odchodu ze soudní síně se Maduro podle médií označil za válečného zajatce.
„Jsem slušný muž, prezident své země,“ prohlásil Maduro. Podle listu The New York Times (NYT) Madurův právní zástupce uvedl, že jeho klient odmítl všechny čtyři body obvinění, která proti němu byla vznesena. Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová již dříve sdělila, že úřady v New Yorku dvojici obvinily z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
Hrozí doživotí
V případě odsouzení hrozí Madurovi podle agentury AP doživotní vězení. Madurovým právním zástupcem je podle agentury Bloomberg zkušený advokát Barry Pollack, který dříve zastupoval například zakladatele serveru Wikileaks Juliana Assange. Podle serveru NBC News Madurův právní tým nyní neusiluje o jeho propuštění na kauci. Soudce Hellerstein sdělil, že žádost o propuštění na kauci lze podat i později.
Před soud byli Maduro se ženou předvedeni dnes v poledne místního času (18:00 SEČ). Podle AP se jednalo o krátké, ale nezbytné slyšení, které zřejmě odstartuje dlouhý právní spor ohledně zákonnosti souzení Madura v USA. Maduro i jeho manželka měli dnes u soudu sluchátka pro překlad angličtiny do španělštiny. Do budovy byli přepraveni helikoptérou a obrněnými vozy dnes ráno místního času z brooklynské věznice.
VIDEO: Takhle vedli Madura k soudu: V poutech a obklopení ozbrojenců
„Jsem válečný zajatec,“ zvolal Maduro
Když byl odváděn ze soudní síně Maduro podle NYT španělsky zvolal „jsem válečným zajatcem“. Podle AP se očekává, že Madurovi právní zástupci budou argumentovat tím, že prezidentovo zatčení bylo nelegální a že má jako hlava svrchovaného státu imunitu před stíháním.
Spojené státy v sobotu časně ráno při útoku unesly Madura a jeho manželku, které dopadly v jejich domě na vojenské základně. Americký prezident Donald Trump uvedl, že USA budou Venezuelu dočasně „spravovat“, ministr zahraničí Marco Rubio však v neděli zdůraznil, že Washington nehodlá zemi vládnout s výjimkou vymáhání stávající „ropné karantény“. Trump v neděli rovněž naznačil, že usiluje o další rozšíření amerického vlivu na západní polokouli.
Ve 25stránkovém obvinění zveřejněném v sobotu americké úřady Madura a další viní ze spolupráce s drogovými kartely za účelem vývozu tisíců tun kokainu do USA. Maduro i jeho žena zároveň již roky čelí americkým sankcím.
Venezuelský nejvyšší soud po americkém zásahu pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala prezidentské pravomoci.