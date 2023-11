Messiho dresy jdou do dražby, mohou překonat aukční rekordy | e15.cz

Dresy Lionela Messiho jdou do aukce

Fanoušci si brzy budou moci zakoupit mimořádný suvenýr ze sportovní historie. Do aukce jde šestice dresů Lionela Messiho, které nosil během loňského fotbalového mistrovství světa v Kataru, ze kterého si Argentina odvezla vítězství poté, co ve finále na penalty porazila Francii. Padnout by mohl dosavadní aukční rekord v oblasti podobných sportovních artefaktů.