Město, které se neumí stydět. Petrohrad jako divadlo absurdna ve stovce fotografií
Fotograf Alexander Petrosyan odhaluje Petrohrad, jak ho nikdy nepoznáte – bez retuše a historického lesku. Jeho stovka snímků ukazuje nepravděpodobný svět, kde se potkávají aristokracie, pouliční umění i absurdní životní situace. Fotogalerii přinesl Reflex.cz.
Alexander Petrosyan se k fotografii dostal už jako dvanáctiletý, a ačkoliv od ní několikrát odešel, opět se vrátil. Dnes zachycuje Petrohrad s neuvěřitelným citem pro moment – a bez zábran. Jeho galerie vznikala přes deset let a poskytuje nepřikrášlený pohled na město od ulic až po zeleň parků.
Jeho snímky působí jako série nečekaných scénářů, které mezi sebou spojují různé společenské vrstvy: opilce na chodníku, dělníky během přestávky, bohoslužby v mohutných chrámech či klaunské momenty na náměstí. Petrohrad se zde jeví jako divadelní jeviště, kde hlavní roli hrají obyčejní lidé a jejich autentické příběhy.
„V okamžiku, kdy fotoaparát zachytí ten správný moment, potřebuje jen energii a výraz. A mluví k divákovi bez ohledu na kulturní rozdíly,“ říká autor, pro kterého je vánek, prach nebo bláto lepší než póza a umělost.
V současnosti se Alexander Petrosyan věnuje fotoreportáži na plný úvazek. Nikdy nevyjde z domu bez svého fotoaparátu a záložní baterie. „Naše vnímání světa je ovlivněné mnoha okolnostmi. Když ale zachytíte správný okamžik a máte dostatek energie, fotografie dokáže oslovit každého – bez ohledu na kulturní rozdíly,“ vysvětluje.
Jeho přístup je přímočarý a bez kompromisů. Nesnaží se realitu upravovat ani zkrášlovat. Naopak ukazuje svět plný kontrastů, kde vedle historických paláců stojí chátrající paneláky a kde se luxus mísí s každodenními těžkostmi.
Petrohrad – zrcadlo ruské duše
Petrohrad je druhým největším městem Ruska, avšak pro mnohé představuje jeho kulturní a historické srdce. Založil ho v roce 1703 car Petr Veliký jako „okno do Evropy“ – symbol modernizace, otevřenosti a síly carského impéria. Město nese stopy evropské architektury, ale také tíhu historie – od hladomoru během nacistické blokády až po nejistotu dnešních geopolitických tlaků.
Dnes je Petrohrad významným centrem kultury, vědy a vzdělávání. Nacházejí se zde světoznámá Ermitáž, Mariinské divadlo i řada univerzit. Současně je to ale město plné rozporů: sociální nerovnosti, složitá byrokracie a stín autoritářského režimu jsou tu na denním pořádku.
Rusko jako celek zůstává pro zbytek světa záhadou – je to země velkých přírodních krás, technických inovací i tvrdých politických reálií. A právě v Petrosyanových fotografiích lze nejlépe číst tyto protiklady: spojení krásy a bídy, naděje i únavy. A právě proto mají jeho snímky tak silný výraz.
