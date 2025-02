Mexiko i Kanada plánují odvetu za Trumpova cla. Porušil dohodu o volném obchodu, prohlásil Trudeau

Kanada v odvetě za cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz kanadského zboží do Spojených států zavede cla ve výši 25 procent na dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (asi 2,6 bilionu Kč), prohlásil kanadský premiér Justin Trudeau na tiskové konferenci podle tiskových agentur. Podobně zareagovala mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Oznámila na sociální síti X, že v reakci na cla uvalená Trumpem na dovoz z Mexika pověřila ministra hospodářství zavést celní i netarifní opatření na obranu zájmů země. Uvedla také, že kategoricky odmítá pomluvy Bílého domu, že by mexická vláda byla spolčena s drogovými kartely.

Trudeau podle agentur uvedl, že od úterka půjde o zboží za 30 miliard kanadských dolarů a za 21 dnů má následovat zboží za 125 miliard. Kanadský premiér upozornil, že cla porušují dohodu o volném obchodu, uzavřenou před několika lety, a že americké kroky a kanadská odveta budou mít reálné důsledky pro lidi žijící na obou stranách hranice; příští týdny budou perné. Vybídl obyvatele Kanady, ať kupují kanadské výrobky a ať dovolenou tráví doma.

„Toto jsme nechtěli, o toto jsme nežádali. Ale neustoupíme,“ řekl Trudeau podle serveru BBC News a dodal, že kanadská vláda je odhodlaná postavit se za Kanaďany a za úspěšné partnerství mezi Kanadou a USA. V narážce na Trumpovu argumentaci poznamenal, že cla nejsou nejlepší způsob, jak si vzít na mušku drogu fentanyl. Americko-kanadská hranice je podle premiéra jednou z nejbezpečnějších na celém světě. „Méně než jedno procento fentanylu mířícího do Spojených států pochází z Kanady. Méně než jedno procento nelegálních migrantů mířících do Spojených států pochází z Kanady,“ uvedl. Dodal, že to neznamená, že by nebylo co zlepšovat, ale „obchodní akce proti Kanadě není nejlepší způsob, jak můžeme skutečně spolupracovat na záchraně životů“.

Obě země spolupracují

Trudeau, který dříve uvedl na síti X, že bude hovořit s mexickou prezidentkou Claudií Sheibaumovou, na tiskové konferenci potvrdil, že obě země spolupracují, aby čelily americkým clům. Na tiskové konferenci řekl, že s prezidentem Trumpem od jeho návratu do Bílého domu ještě nehovořil, jakkoli se o to snažil.

Trudeau se setkal s Trumpem v jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě v prosinci, kdy se jej snažil odradit od zavedení cel. Během Trumpova prvního období měli Trudeau a Trump občas spory, ale spolupracovali, podotkla BBC.

Trump v sobotu podepsal nařízení o uvalení cla ve výši 25 procent na zboží dovážené z Kanady a Mexika a 10 procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. V případě Kanady učinily Spojené státy výjimku u dovozu energetických produktů, na které je uvaleno desetiprocentní clo. Cla vstoupí v platnost od úterý Cla budou platit do té doby, než Kanada, Mexiko a Čína pokročí v opatřeních proti pašování drogy fentanyl do Spojených států. Součástí nařízení je rovněž klauzule o dalším navýšení cel, pokud se některá z trojice zemí rozhodne přikročit k odvetným opatřením.

Sheinbaumová oznámila dnes v noci na sociální síti X, že v reakci na cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz z Mexika pověřila ministra hospodářství zavést celní i netarifní opatření na obranu zájmů země. Uvedla také, že kategoricky odmítá pomluvy Bílého domu, že by mexická vláda byla spolčena s drogovými kartely.