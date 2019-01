Mexiko si nedokáže poradit s vraždami | E15.cz

Drtivou většinu obětí tvoří muži. Mnoho vražd jde totiž na vrub organizovanému zločinu. Úřadům se sice v posledních letech dařilo zbavovat drogové kartely vůdců, to však neznamená, že gangy zmizely. Spíše se rozdrobily, jsou méně disciplinované a často vedou války mezi sebou. Částečně se také zaměřily na neméně krvavé způsoby získávání peněz, kromě krádeží pohonných hmot třeba na únosy či na vydírání. Tím se jejich působnost z drogových tras přesunula i do jiných částí země.

Mexiko má navíc nedostatek policistů, do riskantní a špatně placené práce se příliš zájemců nehrne. V uplynulých letech byla do boje proti kartelům nasazena armáda. Obrador chce vytvořit Národní gardu, ve které by mělo působit několik desítek tisíc lidí. „Více než devadesát procent zločinů zůstává nepotrestáno a země stále vážně trpí tím, že nemá profesionální policejní sílu,“ uvedla politička z Obradorova Hnutí za národní obnovu Maria Alvaradová.

Někteří Mexičané jsou však k záměru skeptičtí. Bezpečnostní složky v minulosti čelily nařčení z porušování lidských práv či z podílu na páchání deliktů. Podle kritiků se od Národní gardy dají očekávat staré praktiky, jen pod novou hlavičkou.