Mick Jagger slaví 80. narozeniny. Jeho majetek přesahuje půl miliardy dolarů | e15.cz

Ke stu milionům dolarů na účtu se Jagger nevypracoval pouze díky celosvětově známé rockové kapele, která je pevně spjata s jeho jménem. Kromě koncertů a reklam, kde skupina sama vystupuje nebo propůjčuje své hity, diverzifikoval Jagger své portfolio investic i do dalších vertikál.

Jagger vlastní několik nemovitostí napříč Evropou a USA. Jejich předpokládaná hodnota dosahuje stovek milionů dolarů. Mezi nejzajímavější reality patří jistě zámek na jihu Francie, který dříve patřil ministru financí Ludvíka XVI. Kuriózní je i vila na privátním ostrově Mustique. V roce 2006 k ní Jagger zakoupil i sousední vilu za necelé čtyři miliony dolarů.

Mimo vystupování s Rolling Stones se v zábavním průmyslu Jagger věnuje i dalším profesím. V roce 1970 debutoval svou hereckou kariéru v kultovním snímku Představení, kde si zahrál postavu Turnera.

Od hraní se postupně Jagger přesunul za kameru do role producenta. Jeho producentská společnost Jagged films stojí za významnými snímky, jako je Enigma či Get On Up – Příběh Jamese Browna. Vůbec nejvýdělečnější snímek byly Ženy scénáristky, producenty a režisérky Diane English. Celosvětově film vydělal více než 50 milionů dolarů.

Jagger a reklama

Velká část Jaggerova mění pochází i z reklamy a placených spoluprací. Vůbec poprvé Jagger své jméno s nějakým produktem spojil na počátku šedesátých let. Tehdy ještě neznámá kapela Rolling Stones napsala veselou znělku pro televizní reklamu na oblíbené cereálie Rice Krispies firmy Kellogs.

O několik let později už ale firmy platily horentní sumy za to, aby v reklamách na jejich produkty alespoň na pár vteřin zazněl některý z hitů Rolling Stones. (I Can’t Get No) Satisfaction tak znělo v reklamě na Snickers, a You Can’t Always Get What You Want lákalo kanadské zákazníky ke koupi džín Levi’s.

Skladbu Rolling Stones si v roce 1995 do reklamy vyhlédl i Bill Gates. Právo na použití upravené verze hitu Start Me Up pro propagaci Windows 95 ho stálo tři miliony dolarů. Podle některých pramenů měl ale Gates členům legendární kapely zaplatit až 15 milionů dolarů.

Výhodné spolupráce Rolling Stones uzavírali i v rámci koncertních turné – například se značkou Jeep v případě turné z roku 2014 nazvaného 14 on Fire a také No Filter Tour v roce 2018.

Z příjmení Jagger těží i druhá generace

Být dítětem rockové hvězdy se vyplatí. Své by o tom mohly vyprávět právě Jaggerovy děti. Jaggerova druhorozená dcera, Jade Jagger, je oblíbenou designérkou. Jmění Jade Jagger je odhadováno na pět milionů dolarů.

Jade v roce 1996 uvedla na trh vlastní značku šperků, Jade Inc., která se záhy stala velmi vyhledávanou. V roce 2008 ve spolupráci se značkou Belvedere Vodka Jade navrhla dýku, takzvaný Jagger Dagger, která byla v exkluzivních baleních společně s vodkou této značky nabízena za více než deset tisíc dolarů za kus.

Dýku Jagger Dagger zdobilo bílé zlato, diamanty a safíry. Někteří zákazníci ale byli ochotni zaplatit až 25 tisíc dolarů za kus. Roku 2010 pak Jade pro značku Guerlain vytvořila parfém Shalimar. Prodeje Guerlain tehdy stouply o 42 procent.

Mickova další dcera, Georgia May Jagger, je úspěšnou modelkou. Její jmění se odhaduje na 20 milionů dolarů. Známá je především díky dlouholeté spolupráci s britskou kosmetickou značkou Rimmel. Dále navrhla vlastní kolekce pro firmy Volcom a Mulberry.