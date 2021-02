Výročí týdne: Před patnácti lety Rolling Stones roztančili Copacabanu | E15.cz

Dnes to zní jako sci-fi, ale byly časy, kdy se hudebních koncertů účastnily desetitisíce nebo i statisíce diváků. A nejsou tak dávné. Před 15 lety 18. února 2006 koncert Rolling Stones na oblíbené pláži Copacabana v Riu de Janeiro navštívilo milion a půl diváků, čímž se zapsal do historie jako největší rockový koncert všech dob.

Historie Rolling Stones se píše od roku 1962, takže všichni členové kapely byli zralí šedesátníci. To jim ovšem nebránilo vydat se v roce 2005 na dvouleté koncertní turné A Bigger Bang Tour, během kterého na všech kontinentech kromě Antarktidy odehráli 147 koncertů a vydělali více než půl miliardy dolarů, čímž stanovili načas nový rekord v tržbách za turné.

K tomuto úspěchu jim ale koncert v Riu příliš nepomohl. Byl totiž zdarma. Třebaže koncert přenášela televize, některé odhady mluví až o dvou milionech diváků, kteří zcela zaplnili jak proslavenou pláž, tak přilehlé ulice. Z pódia do blízkého hotelu, kde byli muzikanti ubytováni, musel být postaven dokonce speciální most, protože to byl jediný způsob, jak dostat hudebníky bezpečně na scénu a zpět. Ani scéna s velkoplošnými obrazovkami dosahující 25metrové výšky v takových podmínkách nezaručila, že každý z diváků bude moci zahlédnout pověstný škleb Micka Jaggera nebo máchání kytarou Keitha Richardse.

Diváci si z takové produkce asi odnášejí jiný zážitek než ten čistě hudební. Byl to však plnohodnotný koncert skládající se z 19 písní včetně nejslavnějších Satisfaction, Start Me Up nebo Brown Sugar. V červenci 2007 se show A Bigger Bang Tour dočkali i čeští fanoušci v Brně.

Ač je koncert Rolling Stones na Copacabaně považován za největší rockový koncert historie, nejde o největší koncert vůbec, alespoň podle počtu diváků. Neoficiálním tabulkám vévodí show francouzského skladatele a instrumentalisty Jeana-Michela Jarrea, jehož produkci si v září 1997 v Moskvě nenechalo ujít na tři a půl milionu diváků. A jiní za největší show všech dob považují zase silvestrovský koncert Roda Stewarta, taktéž na Copacabaně.