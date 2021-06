Američtí mileniálové jsou chudší než jejich rodiče | E15.cz

Do generace Y neboli mileniálů jsou obvykle řazeni lidé narození od počátku osmdesátých do poloviny devadesátých let minulého století. Nejstarší z nich jsou nyní čtyřicátníci a pomalu zjišťují, že americký sen jim stále uniká.

Podle statistik americké centrální banky mají průměrné příjmy s přihlédnutím k inflaci jen nepatrně vyšší, než byly v roce 1989 příjmy jejich rodičů. Majetek přitom mají zhruba o dvacet tisíc dolarů nižší. Především však za posledních třicet let výrazně vzrostla dluhová zátěž čtyřicátníků, která jim ztěžuje snahu postavit se na vlastní nohy.

Čtyřicátník Dustin Roberts si koupil v dubnu svůj první dům. Mnohem později než jeho rodiče, ale dříve zkrátka nebyl schopný vyčlenit na investici dost peněz, jelikož splácel studentské půjčky. Ještě nyní mu zbývá doplatit za vzdělání na státní univerzitě v San Diegu 38 tisíc dolarů.

„Můj otec se mi vždy snažil říct, jak důležité bylo koupit dům, že to pro něj bylo určité finanční zajištění,“ řekl agentuře prodejce elektrického nářadí. „Vydělávám více než táta, ale mám se lépe? Nevím, zda to mohu říct,“ dodal.

Zatímco v generaci baby boomers, tedy lidí narozených po válce do poloviny šedesátých let, měly ve středním věku vlastní bydlení přesně dvě třetiny příslušníků této generace, u nejstarších mileniálů je to pouze 61 procent. Nejlépe na tom přitom byla v tomto ohledu generace X narozená po boomerech. Na vlastní bydlení v této etapě života dosáhlo 68 procent jejích členů.

„Základní způsob, jakým si střední americká třída buduje své bohatství, jsou právě domy,“ tvrdí Richard Fry z think tanku Pew Research Center. Dnešní čtyřicátníci přitom na dům dosáhnou daleko hůře, v průměru za něj utratí kolem 330 tisíc dolarů. Jejich rodiče, při zohlednění inflace, zaplatili v roce 1989 zhruba 250 tisíc. Proto také lidé nyní častěji zůstávají u rodičů, a snaží se tak uspořit prostředky.

Velkým problémem jsou pro současné Američany v produktivním věku finanční závazky ze studií. Zatímco podíl domácností s dluhy na kreditních kartách zůstává stabilní, nárůst nesplacených studentských půjček je velký. V roce 1989 měla dluhy z univerzit desetina čtyřicátníků, nyní je to třetina.

Tato zátěž začíná být celospolečenským problémem a v USA se v posledních měsících vede debata o odpuštění alespoň části splátek. Na druhou stranu vzdělání v současnosti zajišťuje větší příjmovou výhodu než v osmdesátých letech.