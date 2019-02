Miliardář Buffett: Bohatí platí příliš nízké daně | E15.cz

Bohatí Američané platí ve srovnání s většinovou populací nízké daně. V dnešním rozhovoru s finanční televizí CNBC to řekl miliardář Warren Buffett. Připustil, že na daních platí málo i on. V rozhovoru Buffett opět kritizoval kryptoměnu bitcoin a za chybu označil investici do společnosti Kraft Heinz. Do důchodu se ale zatím nechystá.