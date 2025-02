Přes dva miliony amerických úředníků zahajují pracovní týden v nejistotě, zda nepřijdou o práci a co proti tomu mají či nemají činit. Úřad pro efektivitu státní správy DOGE jim rozeslal výzvu, aby do pondělního večera nahlásili, co dělali minulý týden. Jinak jim hrozí výpověď. Jenže představitelé některých agentur jim tvrdí, že mají nařízení ignorovat. Vše tak nasvědčuje tomu, že se schyluje k prvnímu opravdu velkému testu moci miliardáře Elona Muska, který má na starosti škrtací úřad.

Zhruba 2,3 milionu vládních zaměstnanců obdrželo v sobotu e-mail s žádostí, aby v pěti bodech sepsali své pracovní úspěchy z minulého týdne. „Pokud neodpoví, bude to považováno za rezignaci,“ varoval na své sociální síti X Musk. V neděli se pak pochlubil tím, že už dostal řadu odpovědí. A později ještě vysvětloval, že tento krok je důležitý, protože „významný počet lidí, kteří mají pracovat pro vládu, dělá tak málo práce, že vůbec nekontrolují svůj e-mail“.

Odbory hovoří o šikaně

Jeho výzva vzbudila na internetu lavinu reakcí a lidé se bavili o tom, jestli by měli úředníci reagovat a co by měli DOGE ohledně své pracovní náplně napsat. Proti požadavku se okamžitě ozvala odborová organizace Americká federace vládních zaměstnanců, která ho označila za krutý a neuctivý. Slíbila, že napadne jakékoli nezákonné propouštění pracovníků, které zastupuje. „Elon Musk a Trumpova administrativa opět ukázali své naprosté pohrdání federálními zaměstnanci a kritickými službami, které poskytují americkému lidu,“ uvedl v prohlášení prezident odborů Everett Kelley.

Americká média píšou, že na odpor se postavila i část úřadů. Neodpovídat radí svým podřízeným například teprve před pár dny potvrzený ředitel FBI Kash Patel, oddaný spojenec prezidenta Donalda Trumpa. „FBI má prostřednictvím kanceláře ředitele na starosti všechny naše kontrolní procesy a bude provádět kontroly v souladu s postupy FBI. Pokud budou vyžadovány další informace, zkoordinujeme reakce. Prozatím prosím jakékoli reakce pozastavte,“ napsal ve zprávě, kterou citovala CBS News.

Ministerstvo zahraničí údajně také nařídilo zaměstnancům, aby e-mail ignorovali. “Žádný zaměstnanec není povinen hlásit své aktivity mimo svůj řetězec vedení,„ napsal jeho představitel ve zprávě podle zmíněné stanice. Podobné instrukce dostali také některé týmy zaměstnanců ministerstva spravedlnosti, obrany nebo zdravotnictví, tvrdí The Wall Street Journal.

Některé úřady se v souvislosti s výzvou bojí o bezpečnost

„Mám obavy o národní bezpečnost,“ konstatoval podle listu Sean Keveney, který je na ministerstvu zdravotnictví zodpovědný za právní úkony. Poznamenal mimo jiné, že vládní úřad pro lidské zdroje OPM, který žádosti rozeslal, byl v minulosti cílem Číny. “Neobdržel jsem žádné ujištění, že existuje vhodná ochrana odpovědí na tento e-mail,„ podotkl Keveney.

Agentura AP zveřejnila i jeho poněkud osobnější vyjádření. „Budu k vám upřímný. Po tom, co jsem minulý týden odpracoval více než sedmdesát hodin, abych pokročil s prioritami administrativy, jsem byl osobně uražen, když jsem obdržel níže uvedený e-mail,“ uvedl Keveney, který tvrdí, že úřadem se šíří nejistota a stres.

Média navíc tvrdí, že jiní představitelé ministerstva zdravotnictví svým lidem doporučili, aby výzvě vyhověli, ale později svůj postoj pozměnili. Mezi vládními úředníky tak panuje naprostý zmatek. A proti Muskově výzvě se neohrazují jen demokraté, ale také někteří republikáni.

„Koho mají poslechnout? Pokud to neudělají správně, hrozí jim, že nechtěně přijdou o práci,“ postěžoval si demokratický kongresman Gerald Connolly. „Kdybych mohl Elonu Muskovi říct jednu věc, bylo by to: dej do toho, prosím, dávku soucitu,“ vzkázal podnikateli například republikánský senátor John Curtis z Utahu, kde působí 33 tisíc federálních zaměstnanců.

Propouštění provází chaos i kritika

Muskova iniciativa každopádně přišla poté, co Trump dosavadní práci DOGE ocenil, ale ponoukl ho zajít dál. „Elon odvádí skvělou práci, ale rád bych, aby byl agresivnější,“ uvedl prezident na sociálních sítích. V rámci škrtů už přitom probíhá řada změn a propouštění. Například americký finanční úřad Internal Revenue Service (IRS) v pátek oznámil zaměstnancům, že o práci v rušné daňové sezoně přijde přes šest tisíc z nich, tedy zhruba šest procent.

Pentagon předpokládá, že se ve snaze vyhovět postoji Trumpovy administrativy zbaví pěti až osmi procent civilních zaměstnanců. Odvoláno bylo ale už také několik vysoce postavených důstojníků. Pozdvižení vzbudilo před časem propouštění pracovníků Národního úřadu pro jadernou bezpečnost, kdy ministerstvo energetiky nakonec rychle nabíralo původně propuštěné lidi, kteří dohlížejí na jaderný arzenál země.

Zmatky způsobilo i propouštění pracovníků národních parků krátce před sezonou. Musk se také opakovaně dostává do nařčení ze střetu zájmů. Vyhazování zaměstnanců se týká například i agentury pro bezpečnost silničního provozu, která vyšetřuje i nehody způsobené vozy značky Tesla, jež podnikateli patří.