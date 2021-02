Musk bude kopat tunel pod Miami. Prý to zvládne za půl roku | E15.cz

Zprávu přinesl v pátek samotný starosta Suarez, který se pochlubil s miliardářovou nabídkou na svém twitteru. „Musk se soustředí na zhotovení projektu, který má být maximálně přínosný pro naše obyvatele a zároveň stát co nejméně peněz,“ uvedl Suarez ve videu, zveřejněném na sociální síti.

Politik se nyní chystá učinit vše pro to, aby výstavba tunelu dostala brzy zelenou. „Myslím, že máme unikátní příležitost vytvořit jedinečný projekt nejen pro Miami, ale pro celý svět,“ myslí si starosta.

TBC prý navíc podle slov svého majitele dokáže dokončit stavbu v rekordně krátkém čase, za šest měsíců, namísto čtyř let, které odhadovali odborníci. Tunel má být dlouhý dvě míle, tedy asi 3,2 kilometru a jeho smyslem je ulevit přetížené nadzemní dopravě.

Musk se o záměru vykopat podzemní silnici v Miami poprvé zmínil již 18. ledna, když na twitteru upozorňoval na to, jak moc automobilové zácpy znečišťují životní prostředí. Podnikatel tehdy tvrdil, že o nápadu přesunout dopravu z environmentálních důvodů pod zem již hovořil s guvernérem státu Florida Ronem DeSantisem. „Pokud to guvernér a starosta budou chtít, my to zařídíme,“ napsal Musk.

Kopat pod Miami není vůbec snadné, protože město je vybudované na vápencové půdě, která je velmi měkká. To je hlavní důvod proč úřady předpokládaly, že projekt nebude levný. Například současný tunel pod miamským přístavem nemá ani míli a vyšel město na 700 milionů dolarů. Právě proto zní nabídka od TBC naprosto neuvěřitelně.

Šéf Tesly založil společnost TBC v prosinci roku 2016 a dodnes je jejím majoritním vlastníkem. Firma od té doby uskutečnila několik zajímavých projektů. Aktuálně třeba dokončuje tunel pod Kongresovým centrem v Las Vegas. Musk dlouhodobě hovoří o plánu vybudovat rozsáhlou podzemní dopravní síť.

Americký server The Verge nicméně připomíná, že ne všechny projekty se miliardářovu podniku povedly. Neúspěchem dopadly kupříkladu v letech 2018 a 2019 výstavby tunelů v Chicagu a Los Angeles, které narazily na odpor tamních autorit.

Video starosty Miami Suareze si můžete přehrát zde: