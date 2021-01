Musk: Výroba elektrokamionu Tesla Semi může začít. Jenže nejsou baterie | E15.cz

Veškeré práce na vývoji elektrického kamionu Tesla Semi skončily, lze spustit výrobu. Ve zprávě o hospodaření společnosti Tesly za poslední loňské čtvrtletí to oznámil šéf automobilky Elon Musk. Má to však jeden háček. Na to, aby bylo možné výrobu spustit skutečně plnohodnotně, není dost bateriových článků. Informuje o tom americký web TechCrunch.