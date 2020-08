Na Floridu míří hurikán, ustává i testování na koronavirus | E15.cz

Předpokládá se, že hurikán s vichrem dosahujícím síly až 130 kilometrů v hodině se k východnímu pobřeží Floridy dostane v noci na neděli místního času (v neděli ráno SELČ) a očekává se, že v pondělí večer zeslábne. Na některých z bahamských ostrovů lámal vichr stromy a ničil elektrické vedení. Místní lidé ještě mají v živé paměti loňské řádění hurikánu Dorian a například v metropoli Nassau čekali v dlouhých frontách před obchody s potravinami a prodejnami s nářadím, aby si koupili pomůcky, které budou potřebovat k odstraňování následků bouře.

Na pobřeží Spojených států je nutno očekávat záplavy a silné poryvy větru, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC), které vydalo pro Floridu varování před hurikánem.

Guvernér DeSantis vyhlásil ve 12 okresech na floridském pobřeží nouzový stav. Starosta okresu Miami-Dade Carlos Giménez uvedl, že je připraveno 20 evakuačních center, úřady ale zatím nikomu evakuaci nenařídily a převážet do jiných zdravotnických zařízení se nebudou ani pacienti z nemocnic v oblastech, které hurikán zřejmě zasáhne.

Florida je epicentrem epidemie nemoci COVID-19 v zemi. V červenci na Floridě přibylo přes 310 tisíc nakažených, což bylo nejvíce v USA a pátek byl čtvrtým dnem v řadě, kdy v tomto státě přibyl rekordní počet mrtvých s koronavirem, bylo jich 257. Venkovní testovací místa zřízená ve stanech se před příchodem bouře zavírají, protože by je vichr mohl poškodit. To se týká například Miami, kde starosta Francis Suarez upozornil, že hygienici tak nebudou mít z těchto stanic informace čtyři až pět dnů.

V evakuačních centrech budou k dispozici roušky a dezinfekce na ruce, úřady by nicméně uvítaly, kdyby si lidé přinesli vlastní ochranné pomůcky. Před vstupem do evakuačních center bude lidem změřena teplota. Pokud by bylo potřeba evakuovat nakažené koronavirem, půjdou do izolace ve školních třídách.

V Dominikánské republice si živel vyžádal nejméně dva mrtvé. V Portoriku hurikán vyvracel stromy, zaplavil ulice měst a přerušil dodávky elektřiny pro tisíce domácností a podniků.