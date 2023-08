Na Slovensku vyvrcholila válka policajtů, Fico mluví o převratu | e15.cz

Ve čtvrtek Národní kriminální agentura (NAKA) zasáhla proti současnému šéfovi Slovenské informační služby (SIS) a i proti jeho předchůdci, spolu s nimi policejní útvar obvinil také další osoby. Operace, kterou NAKA pojmenovala jako Rozuzlení, by měla udělat tlustou čáru za dva roky trvající válkou mezi jednotlivými bezpečnostními složkami, které se navzájem přetlačují v tom, kdo čistí slovenský systém od zločinného chování.

Zásah kriminalistů souvisí se starší operací Očistec, během které se vyšetřovatelé snažili prokázat korupční schéma, do jehož fungování bylo zapleteno vedení tajné služby SIS. Tato akce nicméně dostala v roce 2021 tvrdý zásah, když byl tým, který vedl operaci Očistec, vzat policejní inspekcí ministerstva vnitra do vazby kvůli podezření, že vyšetřovatelé NAKA tlačí na svědky nezákonným způsobem. Nic z toho se ovšem neprokázalo a soud vyšetřovatele Očistce propustil.

V důsledku akce Rozuzlení jsou obviněni třeba Peter Pčolinský, tedy bývalý šéf SIS, Michal Aláč, současný šéf SIS, nebo Roman Konečný, ředitel Národního bezpečnostního úřadu, který uděluje bezpečnostní prověrky pracovníkům státní správy a politikům. V případě prvních dvou jde o nominanty hnutí Jsme rodina Borise Kollára, která tvořila koalici v případě vlády Igora Matoviče (2020–2021) i jeho nástupce Eduarda Hegera (2021–2023).

Roman Konečný byl do čela úřadu zvolen ještě za předešlého kabinetu Petera Pellegriniho (ex-Smer, nyní Hlas) a jeho mandát končí až v roce 2026. Na jedné straně barikády tak nyní jsou Boris Kollár, Robert Fico i Peter Pellegrini, kteří se proti sobě obvykle tvrdě vymezují.

V případě Michala Aláče je navíc pikantní, že o jeho odvolání přemýšlel už bývalý premiér Eduard Heger (ex-Olano, nyní Demokrati), který k tomu ovšem kvůli dohodě s koaličním partnerem Borisem Kollárem nemohl přistoupit. Nicméně po jeho odchodu z postu předsedy vlády prý několikrát současného úřednického premiéra Ľudovíta Ódora vyzval k tomu, aby tak učinil, když má volné ruce. K tomu ovšem nedošlo, Ódor dokonce Aláče z čela SIS neodstranil ani po obvinění ze strany NAKA.

Robert Fico, několikanásobný premiér a v současné době předseda nejsilnější politické strany, kvůli zásahu NAKA mluví o policejním převratu. „Sorosova Čaputová vs. demokracie na Slovensku 1:0. A prezidentka za toto všechno na mě podá trestní oznámení. Proboha, Slovensko, probuďme se! Toto je normální převrat,“ napsal předseda Smeru na Facebooku. Ve stejném příspěvku konání policie přičítá vlivu strany Progresivní Slovensko na bezpečnostní složky státu. Tato strana, kterou spoluzakládala prezidentka Zuzana Čaputová, se ovšem dosud nedostala ani do parlamentu a nepůsobila tak ani ve vládě.

Právě razantnost Ficova vystupování mnohé komentátory vede k závěrům, že akce Rozuzlení může skutečně změnit pravidla hry. „Fico nemůže jinak. Útok na Zuzanu Čaputovou a Progresivní Slovensko je jen okrajový plán. Povinná předvolební jízda. Prvořadým terčem je policie, protože ta pro něho představuje největší nebezpečí. Postavil by se za kohokoli, pokud by mu to posloužilo při zpochybňování zákonnosti postupů vyšetřovatelů,“ napsal na webu Aktuality.sk komentátor Martin Behul s tím, že právě kauza Očistec by mohla být ve výsledku pro Fica zdrcující. „Když teď Fico tak velmi křičí, je zjevné, že má strach a hysterickými řečmi o státním převratu se snaží mobilizovat své příznivce,“ píše na stránkách listu Pravda Marián Repa.

Lze tak očekávat, že svolání mimořádného zasedání parlamentu bude jen začátek, komentátor portálu Pravda.sk argumentuje, že policejní zásah v kampani nejvíce pomůže Ficovi, jelikož mu to dodá čerstvé palivo do jeho příběhu o únosu státu liberálními elitami, které řídí americký finančník George Soros. Otázkou také zůstává, co válka mezi jednotlivými bezpečnostními složkami může udělat s už tak těžce zkoušenou důvěrou Slováků v právní stát.