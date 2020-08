Rozvojové země také hledají vakcínu proti koronaviru | E15.cz

Koronavirová pandemie si už celosvětově vyžádala téměř 830 tisíc životů. Spolehlivá očkovací látka však stále není. Vyvinout se ji přitom snaží nejen Američané, Číňané nebo Rusové, ale i státy, od kterých by to čekal málokdo. A to i navzdory faktu, že ne každá země má prostředky, aby nákladný výzkum dokázala dotáhnout do konce.