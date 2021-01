Následky brexitu: V Severním Irsku ožívají staré problémy | E15.cz

První dva týdny roku 2021 způsobily obyvatelům Severního Irska šok. „Byl to naprostý blázinec,“ řekl Bloombergu autodopravce Stephen McAneney, který byl svědkem toho, jak celníci kvůli nedostatečné dokumentaci likvidují zásilky brambor či jablek z Británie.

Britský maloobchodní řetězec Marks & Spencer stáhl z prodejen v Ulsteru tři stovky druhů různého zboží. Na základě nových pravidel je už nemůže do Severního Irska dovážet, nebo se mu to nevyplatí. Některé firmy, jako třeba John Lewis Partnership, přestaly v regionu působit úplně.

Na sociálních sítích kolovaly v uplynulých dnech fotografie prázdných regálů v severoirských obchodech. Reagovali tak rozhořčení zákazníci. Mnozí požadovali zrušení brexitové dohody. Situace se podle posledních zpráv zlepšila a regály jsou opět plné, zavedené kontroly a omezení pohybu občanů a zboží přes Irské moře ale nadále zůstávají předmětem kontroverzí a budou prohlubovat rozpory ve společnosti.

The British government has set up a special team to work with supermarkets trading in Northern Ireland after problems with supplies left many shelves empty. Smaller retailers say they fear months of disruption. | Read: https://t.co/QPTUNVypHg pic.twitter.com/FrkiD92UHD