S úspěchy agresora na ukrajinské frontě a rozjezdem válečné výroby Kremlu se v posledních měsících často hovoří o tom, že Severoatlantické alianci do několika let hrozí střet s Ruskem. Nejčastěji se zmiňují scénáře ruského vpádu do Pobaltí či Polska. Politici i vojáci hovoří o tom, že je potřeba se na tuto hrozbu připravit rozšířením kapacit obranného průmyslu a personálním posílením armád. „Přesto se žádný z těchto vojenských představitelů nebo politických vůdců nezmínil o tom, o čem všichni vědí, ale nemluví: největším pravděpodobným bodem vzplanutí války s Ruskem je změna klimatu,“ uvedl před časem pro Euractiv někdejší analytik NATO Maurizio Geri.

Riziko ruské invaze na sever roste

Záložník italského námořnictva se domnívá, že během nastávajících dvou dekád pod vlivem ústupu ledu v Arktidě dramaticky poroste riziko ruské invaze do atraktivního regionu. Oblast kolem Severního pólu ukrývá jedny z největších nevyužitých zdrojů nerostných surovin od fosilních paliv po kritické materiály potřebné k zelené transformaci. Oteplování rovněž skýtá nové námořní trasy a možnost ušetřit za přepravu zboží. Kupříkladu plavba z Japonska do Evropy přes Suezský kanál se severní cestou může zkrátit zhruba na polovinu.

„Taková arktická invaze by donutila NATO jednat, což by pravděpodobně vedlo k velkému globálnímu konfliktu,“ podotýká Geri. Také několik aliančních studií už varovalo, že se s rychlejší než očekávanou změnou klimatu nebezpečí vojenské konfrontace na severu zvyšuje. Někteří experti upozorňují na to, že už jenom samotná zvýšená přítomnost komerčních a vojenských aktérů v regionu s sebou přinese hrozbu incidentů, které by mohly přerůst do většího konfliktu.