Nehoda vysokorychlostního vlaku v Ankaře si vyžádala sedm mrtvých a desítky zraněných | E15.cz

Sedm mrtvých a 43 zraněných si vyžádala nehoda vysokorychlostního vlaku v turecké metropoli Ankaře. S odvoláním na místního guvernéra Vasipa Şahina o tom informovala agentura Reuters. Osobní vlak se podle prvních informací srazil s jiným vlakem, následně vykolejil a narazil do nadchodu.

Vysokorychlostní vlak byl na cestě z Ankary do města Konya, které leží jižně od metropole. Kolem 06:30 místního času podle guvernéra narazil do lokomotivy, jejíž posádka na místě kontrolovala koleje. Následně nejméně dva vagóny vykolejily a narazily do nadchodu.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği kazada yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/5SGLHIK5i6 — Beyza özmen (@Beyzazm42923477) 13. prosince 2018

Agentura DPA uvedla, že k neštěstí došlo poblíž železniční stanice Marşandiz v západní části Ankary. Podle ní se část nadchodu, do kterého souprava vrazila, zřítila na vagóny.

Záchranáři dál prohledávají trosky. „Doufáme, že už nenalezneme žádné další mrtvé,“ uvedl guvernér Şahin.