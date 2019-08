Hongkongský neklid pozastavil prodej luxusních bytů | E15.cz

CK Asset Holdings miliardáře Li Ka-shinga odkládá uvedení do prodeje 115 apartmánů z luxusního bytového komplexu na neurčito. Zájemcům měly být k dispozici už příští měsíc, cena jedné bytové jednotky dosahuje v přepočtu téměř tří set milionů korun.

Celkem by tak za ně developer mohl utržit 34 miliard korun. „Propagovat takový luxusní projekt by v současné společenské atmosféře bylo obtížné,“ cituje Bloomberg výkonného ředitele společnosti Asset Executive Justina Chiua.

Zde se nachází rezidenční komplex Asset Executive:

Nejde o jediný takový případ. Své plány mění i developer Sun Hung Kai Properties, který v rozporu s původním záměrem neuvede do prodeje části rezidenčního komplexu ve čtvrti Kowloon. Také zástupci této firmy argumentují aktuálním napětím, které v Hongkongu panuje. Situace dopadá i na akciový trh, když index MSCI Hong Kong odepsal během uplynulých třiceti dní 14 procent své hodnoty.

Demonstrace v jednom z obchodních uzlů jihovýchodní Asie pokračují už jedenáctým týdnem. Agentura Bloomberg připomíná, že eskalace napětí zvyšuje obavy z případné mobilizace čínských pořádkových sil. Takový krok by údajně odstrašil zahraniční firmy a dále podkopal hongkongskou nezávislost.

V předchozích dvou dnech muselo dokonce tamní letiště zrušit většinu spojů, neboť se protesty přesunuly i do letištní haly. Provoz byl obnoven ve středu ráno. V úterý policie nasadila na letišti proti tisícovkám černě oděných demonstrantů pepřový sprej a bila je obušky, zadrženo bylo pět lidí.

Čínský státní úřad pro záležitosti Hongkongu a Macaa se sídlem v Pekingu uvedl, že extrémní násilí musí být v souladu se zákonem tvrdě potrestáno. Úřad zároveň odsoudil "téměř teroristické zločiny", včetně několika incidentů napadení civilistů a členů policie.

Podle satelitních snímků se ve městě Šen-čen, které s Hongkongem sousedí, shromažďují příslušníci čínské polovojenské ozbrojené policie. Podle některých se jedná o manifestaci síly, čínská státní média ovšem uvedla, že jde pouze o předem plánovaná cvičení, která s demonstracemi nesouvisí. K pohybu bezpečnostních složek na hranicích města se vyjádřil na twitteru i americký prezident Donald Trump, podle kterého jejich přítomnost potvrdily americké tajné služby.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému.