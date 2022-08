Němci se chystají na těžkou zimu. Jádro vezmou na milost jen dočasně | E15.cz

Německá vláda intenzivně připravuje občany na velmi tvrdou zimu a sahá i k takovým opatřením, která by ještě před několika měsíci byla naprosto nepředstavitelná. Patří k nim zvažované prodloužení životnosti posledních tří jaderných elektráren , které měly být původně odstaveny do konce roku. Podle expertů je změna německého přístupu k energetice pozitivní zprávou i pro Česko. K jádru se ale Berlín patrně vrátí jen krátkodobě.

I kdyby Němci splnili současný cíl a do listopadu naplnili plynové zásobníky na 95 procent kapacity, v případě úplného zastavení dodávek z Ruska to nebude stačit. Největší ekonomika Evropské unie by v takovém případě zvládla pokrývat poptávku tamního průmyslu a domácností maximálně dva a půl měsíce. Ve středu to uvedl šéf německého síťového regulátora Klaus Müller. Podobně je na tom i Česko, které by s vlastními plynovými zásobami do jara rovněž nevystačilo.

Šetřit musejí všichni

„Na tuhou zimu se musíme připravit všichni a je důležité zmínit, že stejně se teď připravují v celé Evropě. Není to pouze náš problém, ani chyba naší vlády. Je to jedna z úrovní Ruskem vyvolané války,“ upozorňuje odborník na energetiku z Institutu pro evropskou politiku Europeum Michal Hrubý.

Němečtí politici se každopádně snaží situaci řešit. Nabádají občany i instituce k úsporám a v řadě měst se již se světlem a teplem šetří. Například v Kolíně nad Rýnem vypínají v nočních hodinách nasvícení katedrály svatého Petra, nejnavštěvovanější turistické atrakce v zemi.

Patrně nejpřelomovějším rozhodnutím je zachování provozu německých jaderných elektráren i po roce 2022. Tento krok ještě není zcela potvrzen, podle amerického listu The Wall Street Journal je však vysoce pravděpodobný.

Tuzemští ekonomové zásadní obrat v německé energetické politice většinou vítají. „Je to zcela pragmatické řešení, ke kterému se v posledních měsících jasně schylovalo. Pokud nastanou mimořádné podmínky, je nutné dočasně otočit kormidlem i o 180 stupňů, a ne dogmaticky trvat na původním plánu,“ myslí si analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Plán Česka při odstavení dodávek plynu

„Změna postupu Německa ohledně zbylých tří reaktorů, tedy pokud k ní skutečně dojde, je jistě dobrou zprávou pro samotné Německo, ale obecněji pro většinu Evropy, která je s Německem v oblasti energetiky úzce propojena. Jde o signál, že německá politická reprezentace začíná brát situaci opravdu vážně,“ přidává se Michal Skořepa z České spořitelny.

Na druhé straně je podle expertů třeba brát v potaz, že samotné jádro energetickou nouzi v Německu neodvrátí. Na výrobě elektřiny se tam podílí jen asi třinácti procenty. „Může to však alespoň trochu zvýšit šanci, že střední Evropa přežije bez ruského plynu do jara,“ míní Novák. K ochraně evropské ekonomiky a společnosti nicméně bude nutné učinit ještě řadu dalších opatření, dodávají odborníci.

Krátkodobé řešení

„Jedinou cestou ze současné krize je kombinace zachování co nejširšího energetického mixu, tedy i jádra, úspor na straně spotřeby u domácností a firem a urychlení investic do LNG terminálů a energetické infrastruktury,“ vypočítává Novák. Hrubý se zároveň nedomnívá, že by se Německo vracelo k jaderné energii natrvalo. „Je to krátkodobé řešení s cílem překlenout těžkou válečnou dobu,“ odhaduje.

S tím se ztotožňuje analytik think tanku International Sustainable Finance Centre Karel Voldřich. „Jaderná energie je sice bezemisní, v žádném případě však není obnovitelná, proto v dlouhodobém hledisku nesmí nahrazovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. V kratším časovém horizontu nicméně hrají roli i jiné priority Evropské unie – energetická soběstačnost, nezávislost na Rusku a prevence energetické chudoby. Kvůli klimatickým cílům EU tedy dává odložení jaderného phase-outu ekonomický i ekologický smysl,“ soudí Voldřich.

Experti se dále shodují, že konkrétní dopady výpadku ruských energetických surovin na Evropskou unii v tuto chvíli ještě nelze vypočítat, protože stále není zcela jasné, které části ekonomiky by nesly primární břemeno daného nedostatku. Německý vicekancléř a ministr pro hospodářství Robert Habeck ovšem tento měsíc varoval, že čtyřčlenné německé rodině od letošní zimy vzroste roční účet za energie až o několik set eur.