Němečtí Zelení strmě propadli v předvolebních průzkumech | E15.cz

Pomohla tomu jistě i manipulativní kampaň, která na sítích šíří strach ze zvýšení daní a konce kapitalistického luxusu. Jak ukázal průzkum časopisu Der Spiegel, Němci jsou téměř z 80 procent pro politiku chránící klima, auto na spalovací motor ale nechtějí jen tak odložit více než dvě třetiny z nich. Důležitost zelené politiky je už jaksi samozřejmá, musí se ale pomalu, tvrdí většina Němců. Možná proto se v této věci najednou kloní více k CDU a k liberálům z FDP než k Zeleným.

To ovšem neznamená, že na této obavě ze Zelených nemá svůj podíl i Annalena Baerbocková. Naopak, některé její výroky v médiích tento stereotyp, vybudovaný masivní antikampaní na sociálních sítích, prováděnou zřejmě i s ruskou podporou, výrazně podpořily. Proto je také každý její rozhovor tak sledovaný. Zejména pak když je veden na ekonomická témata, jakým bylo například poslední interview ve Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Klimaticky neutrální podniky

Baerbocková hned zkraje mnoha kritikům možná potvrdila pověst političky, která odpovídá příliš obecně a vyhýbá se konkrétním problémům. FAZ se ptal provokativně, zda v roce 2050 bude ještě v Německu průmysl. „No jistě. Průmysl na výši doby: klimaticky neutrální, digitalizovaný a se skokovými inovacemi, o nichž dnes ještě ani nevíme,“ odpověděla kancléřská kandidátka Zelených, která se musela poprat i s námitkou, že přechod na takový průmysl znamená masivní úbytek pracovních sil. Co s firmou, která vyrábí svíčky do spalovacích motorů, které už nebudou potřeba? Co například budou dělat lidé, kteří budou muset odejít z automobilového průmyslu?

„Zrovna předminulý týden jsem byla v Daimleru. Koncern má v Sindelfingenu (Bádensko-Württembersko – pozn. aut.) modernizovaný, klimaticky neutrální závod s vysokým stupněm digitalizace. Management i podniková rada se postaraly o to, aby byl vyškolený personál a udržela se zaměstnanost. Tak by měla proměna automobilového průmyslu v Německu vypadat,“ vysvětlovala Baerbocková.

Státní účast ve firmách

S hlavní námitkou – totiž že podle „znalců oboru“ (konkrétně jde o průzkum uznávaného mnichovského Ifo institutu na zakázku Německého svazu automobilového průmyslu, který FAZ ale nezmínil – pozn. aut.) bude kvůli přechodu na elektrická auta zrušeno až 220 tisíc pracovních míst – se kandidátka Zelených vypořádala podobně jako například šéf největších českých odborů Josef Středula: „Mnoho těchto míst se změní. Neznamená to, že všechna odpadnou. Navíc vznikne řada nových pozic.

Je naší povinností při této přestavbě ekonomiky na klimaticky neutrální hospodářství podpořit firmy a jejich zaměstnance. Tak máme největší šanci pracovní místa v Německu udržet a vytvořit nová. Tam, kde se práce radikálně mění nebo dokonce mizí, může pomoci stát, například s využitím práva na další vzdělání nebo penězi na rekvalifikaci v rámci kurzarbeitu,“ vysvětluje Baerbocková, která se v určitých případech nevyhýbá ani státní účasti v některých firmách, a to i na evropské úrovni, podobně jako v projektu Airbus. Stát by se podle zelené kandidátky také měl postarat o to, aby ze země neodcházely úspěšné startupy a investovaly se státní peníze do inovací.

„Máte malou důvěru v umění německých inženýrů,“ odraží Baerbocková kritické námitky FAZ, který se bojí, aby kvůli udržení zaměstnanosti nebyly německé firmy ve vývoji pozadu.

„O kvalitu nápadů a ctižádost nemám obavu, ta nám nechybí. Vezměte si například očkovací látku proti covidu, solární panely, větrníky, auta. V minulých letech byl problém v tom, že spolková vláda spíše stála vývojářskému průmyslu v cestě, případně přihlížela, jak odchází jinam. Nechybějí nám dobré nápady, nýbrž jejich rychlejší převod do obchodních modelů a rizikový kapitál.“

Rozmach takzvaných zelených technologií může být komplikován nedostatkem surovin. Podívejte se, co zdražuje nejvíc: