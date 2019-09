Němci zvažují vedlejší rozpočet, kterým by kvůli vyšším investicím obešli fiskální pravidla | E15.cz

Německo uvažuje o vytvoření vedlejšího rozpočtu, který by vládě umožnil obejít přísná fiskální pravidla a výrazně zvýšit veřejné investice prostřednictvím nových půjček. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Německo má v ústavě zakotvenu takzvanou dluhovou brzdu, podle které nesmějí nové půjčky překročit 0,35 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Euro v reakci na zprávu zamířilo vzhůru a zvýšily se i výnosy dluhopisů německé vlády.

Berlín podle zdrojů zvažuje vytvoření nezávislých veřejných institucí, jejichž půjčky by se nezapočítávaly do spolkového rozpočtu. To by Německu umožnilo zvýšit výdaje na infrastrukturu a na ochranu klimatu bez porušení fiskálních pravidel zakotvených v ústavě.

Rozpočty těchto nových institucí by podle zdrojů podléhaly mírnějším pravidlům stanoveným v Paktu stability a růstu Evropské unie. Německo by tak mohlo využít rekordně nízkých nákladů na vládní půjčky k podpoře domácí ekonomiky.

"Norsko má svou ropu, Německo má svou úvěrovou pozici. Je to jako národní bohatství," řekl jeden ze zdrojů. "Pokud bude moudře spravována, mohla by takové nezávislá agentura pro veřejné investice dokonce vydělávat na tom, že si bude půjčovat," dodal.

Výnosy dluhopisů německé vlády se v poslední době pohybují v záporném pásmu. To znamená, že místo aby investoři žádali za své peníze úroky, jsou ochotni německé vládě platit za to, že si od nich půjčuje peníze.

Euro po zprávě vystoupilo vůči dolaru na 1,1047 dolaru, a vykazovalo tak denní nárůst skoro o 0,2 procenta. Během dne kurz eura klesl až na 1,1014 dolaru.