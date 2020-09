Německé automobilky se bojí přísnějších ekologických limitů | E15.cz

Německo se původně zavázalo k tomu, že do roku 2030 sníží emise oxidu uhličitého o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. V novém návrhu Bruselu, o němž se v Německu diskutuje, ačkoliv ještě není aktuálně na stole, se už počítá s poklesem o 55 procent. Rámec nového návrhu by měla předsedkyně EK, Ursula von der Leyenová, představit tento týden. Přesné propozice a limity pro výrobce aut by ale měly být známy až v červnu příštího roku.

Pro výrobce automobilů by to podle zpráv z Bruselu s největší pravděpodobností konkrétně znamenalo snížit emise automobilů do roku 2030 o padesát procent. To je podle zástupců automobilek prakticky nemožné, protože vývoj nových typů spalovacích motorů není rozběhnut tak, aby takového cíle bylo dosaženo. Jedinou cestou je prudké zvýšení výroby elektromobilů, což se sice tak jako tak průběžně děje, naráží to však na cenové bariéry.

Německá vláda sice schválila dotace na nákup nových elektromobilů ve výši sedm a půl tisíce eur, ta ale byla zavedena jako pomoc kvůli dopadům opatření proti koronaviru a dlouhodobě je neudržitelná. Nejlevnější elektrické auto s nejnižším výkonem vyjde v současnosti na více než 40 tisíc eur, což je asi deset průměrných německých platů.

Tlak na státní pomoc

O elektromobilech se hovořilo i na „automobilovém summitu“ minulý týden, kdy se v berlínském kancléřství sešli zástupci vlády, výrobců aut, odborů i zemských vlád, které mají v automobilkách své akcie. Pracovní skupina doporučila všem, aby se podíleli na komplexní restrukturalizaci celého oboru, na přechodu na elektrický pohon a autonomní vozidla v centrech měst.

Zástupci automobilek na jednání tlačili na další pomoc výrobcům aut, kteří bez státní pomoci budou muset omezovat výrobu, nebo dokonce zavírat celé provozy. „Státní podpora autoprůmyslu musí přijít,“ řekl ultimativně po schůzce šéf dolnosaské vlády Stephan Weil, jehož země je významným akcionářem Volkswagenu.

Automobilky prosazovaly u vlády zavedení prodejní prémie i na benzinová a naftová auta, což by pomohlo zvýšit odbyt a rozjet další výrobu. Vláda tento návrh odmítla mimo jiné i proto, že by toto opatření šlo proti slibu snižování emisí. Na obzoru se ale rýsuje vznik státního podpůrného fondu pro pomoc automobilkám, jeho rámec i finanční podmínky by měly být dojednány do listopadu, kdy bude další pracovní schůzka výrobců aut a odborů s vládou.