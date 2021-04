Německo nakoupí Sputnik V. Biden chystá další zdanění bohatých | E15.cz

Překvapivý krok Německa

Německo se dohodlo na nákupu třiceti milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V. Alespoň to tvrdí saský ministerský předseda Michael Kretschmer (CDU). Dodávka prý bude rozdělena do tří zásilek, které Němci obdrží během léta. Kolik stát za očkovací látku Rusům zaplatí, Kretschmer neuvedl. Obchod je nicméně podmíněn tím, že vakcínu musí schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Podle saského premiéra by Sputnik V mohl dostat v EU zelenou již v květnu. Berlín se tak zřejmě snaží vyřešit evropský problém s nedostatkem očkovacích preparátů. Rozhodnutí Německa je přesto překvapivé v kontextu současných napjatých vztahů mezi Moskvou a západní Evropou.

Američtí boháči si připlatí

Prezident Spojených států Joe Biden chystá podle zdrojů agentury Bloomberg další masivní zvyšování daní pro bohaté. Šéf Bílého domu chce až dvojnásobně navýšit daň z kapitálových výnosů pro nejbohatší Američany na 39,6 procenta. V kombinaci s již existujícími daněmi by tak jednotlivci, vydělávající více než milion dolarů ročně, odváděli do státní kasy téměř padesát procent svých příjmů. Získané peníze by měli jít na prezidentovy rozsáhlé sociální programy. Bidenova mluvčí Jen Psakiová zprávu ve čtvrtek nepotvrdila, ani nevyvrátila. Washington podle ní na novém návrhu stále pracuje. Informace přesto vyděsila akciové burzy.

Akcie v USA padaly, evropské zpevnily

Americké akcie ve čtvrtek oslabily. Investoři reagovali s obavami na zprávu o možnosti výrazného zvýšení daně z kapitálových výnosů. Index S&P 500 se snížil o 0,92 procenta. Dow Jones a Nasdaq Composite shodně odevzdaly 0,94 procenta. Trhy v západní Evropě naopak včera rostly díky dobrým hospodářským výsledkům některých velkých firem a oznámení Evropské centrální banky, že ponechá svou dosavadní měnovou politiku beze změn. Německý benchmark DAX zpevnil o 0,82 procenta, francouzský CAC 40 vyskočil o 0,91 procenta, britský FTSE 100 přidal 0,62 procenta a panevropský STOXX Europe 600 posílil o 0,68 procenta.

Bezos a další celebrity podpořili Overtime

Šéf Amazonu Jeff Bezos, spoluzakladatel sociální sítě Reddit Alexis Ohanian a několik předních hráčských hvězd basketbalové ligy NBA dohromady investovali osmdesát milionů dolarů, více než 1,7 miliardy korun do sportovní mediální společnosti Overtime. Firma použije část získaných prostředků na podporu mladých sportovců. Overtime je rychle se rozrůstající placený sportovní kanál, který distribuuje svůj obsah primárně přes sociální sítě Facebook, YouTube, Twitter, Instagram nebo Snapchat. Spolupracuje též s televizní stanicí SportsNet New York.

WATCH: Emirates may need more cash this year if air travel demand remains at very low levels https://t.co/Eaf4JJApRE pic.twitter.com/miV0FtZUET