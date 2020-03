Německo v souvislostech: koronakrizi léčí kurzarbeit a miliardy | E15.cz

Toto opatření v Německu funguje už řadu let jako prostředek k udržení pracovních míst. Zaměstnavatel zkrátí pracovní úvazek, ale udržuje celé pracovní místo, přičemž 60 procent čisté mzdy na toto místo vyplácí Německá pracovní agentura, zbytek za skutečně odvedenou kratší práci zaplatí zaměstnavatel. Vláda se dohodla na usnadnění vstupu do tohoto speciálního režimu a prodloužila možnou zákonnou dobu čerpání z 12 na 24 měsíců. Podniky budou moci využívat režim kurzarbeitu už ve chvíli, kdy počet lidí, kteří jim kvůli nemoci vypadli z výroby či jiné práce, přesáhne deset procent ze všech zaměstnanců. Dosud to bylo až při výpadku třetiny všech lidí zaměstnaných v dané firmě.

„Velká koalice během koronakrize jedná. Kromě zdravotních opatření jsme se dohodli i na velkém balíku pomoci pro německé hospodářství: rozsáhlé úpravy pravidel pro kurzarbeit, pomoc s chybějící likviditou, záruky a odložení daňové povinnosti pro obory, které jsou dopadem viru nejvíce zasaženy,“ shrnul výsledky sedmihodinového jednání na vládě předseda bavorské CSU Markus Söder.

Koalice se dohodla i na tom, že stát zaměstnavatelům vrátí sociální odvody za všechny pracovní hodiny, které jim vypadnou v důsledku státem či zemskou vládou nařízených opatření proti koronaviru nebo kvůli onemocnění či karanténě pacienta.

Sociální odvody budou podnikatelům vráceny v plné výši, nikoli jen do padesáti procent, jak to vláda schválila ještě na konci ledna, kdy situace nebyla tak vážná a počet případů nového onemocnění v Německu stoupal velmi pomalu. Nejvíce zasaženým firmám, jejichž výroba bude omezena i kvůli poklesu poptávky v důsledku opatření proti koronaviru, bude kvůli ulehčení posunuta daňová povinnost.

Vláda kancléřky Angely Merkelové se také zavázala, že v letech 2021 až 2024 výrazně zvýší plánované investice, a to o 3,1 miliardy eur. „Umožní to splnit nejen dojednané investiční pobídky, ale i výdaje na nové priority (spojené s dopady koronaviru), a to v celkové výši 12,4 miliardy eur,“ píše se v nové dohodě velké koalice.

Vláda na tyto investice použije rozpočtový přebytek z roku 2019, který dosáhl 13,5 miliardy eur a měl být v dalších čtyřech letech použit především na opravu silnic, dálnic a železnic. Vláda se také chystá podpořit ekonomiku rozsáhlým programem na výstavbu sociálních bytů.