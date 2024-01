Letiště v Saarbrückenu zcela přerušilo provoz, na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem je zrušených 570 ze zhruba tisícovky plánovaných letů a 250 ze 650 leteckých spojů je odvoláno na letišti v Mnichově.

Nejrušnější německé letiště ve Frankfurtu počítá s tím, že odbaví nanejvýš polovinu z plánovaných letů, výpadky předpokládají i letiště v Düsseldorfu a Bonnu. Rušení se týká mimo jiné linek do Prahy a z Prahy, vyplývá z internetových stránek Letiště Václava Havla. Železniční dopravce Deutsche Bahn zrušil několik dálkových spojů a oznámil, že rychlíky ICE vzhledem k počasí budou jezdit sníženou rychlostí a spoje budou nabírat velká zpoždění.

Mezi německými letišti a Prahou by mělo být podle informací z úterý zrušeno deset letů, řekl Michal Procházka z Letiště Praha. „Byly to čtyři přílety a čtyři odlety do Frankfurtu a jeden přílet a jeden odlet do Mnichova,“ uvedl. Odpolední linka do Mnichova by zatím měla odletět podle plánu, ale situace se podle Procházky může vyvíjet. „Cestující by měli sledovat internetové stránky svého dopravce,“ dodal.

Kvůli hromadné srážce vozidel se u města St. Ingbert uzavřel úsek dálnice A6 ve směru na Mannheim. Nadprůměrné množství nehod řeší policie také v Bádensku-Württembersku a Bavorsku.

Ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko se dnes uzavřela i část škol a školek, někde se žáci budou učit na dálku. Práci z domova doporučily svým zaměstnancům i mnohé podniky.